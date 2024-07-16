連晨翔崩壞吃胖21kg認了「不要減肥」　劉品言曝抱抱先頂到凸肚

記者黃庠棻／台北報導

台劇《舊金山美容院》由連晨翔、劉品言、章廣辰、楊銘威、方志友等人主演，15日晚間舉行殺青宴，幾位主演都到場共襄盛舉，更特地接受採訪揭露拍攝秘辛。其中，為戲在半年內增胖21公斤的連晨翔身形更是受到矚目。

▲連晨翔為戲吃胖21公斤 。（圖／資料照）

連晨翔帥氣的外型是演藝圈男神之一，這一次為了《舊金山美容院》特意增肥，在半年內就吃胖了21公斤，渾圓的肚子還一度成為話題，15日晚間出席殺青宴時，身形已經明顯小了一點，笑言「低頭可以看得到腳趾了」，還透露戲裡有一場泡湯戲碼，同劇的章廣辰、賴東賢等人在拍攝前都瘋狂健身，只有他一人坐在旁邊喝飲料，直呼「好輕鬆。」

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▲連晨翔殺青宴上明顯瘦了不少。（圖／TVBS提供）

不僅如此，連晨翔也表示這次為戲刻意吃胖，殺青之後也決定不要減肥，想要把吃出來的肉直接練成肌肉，表示自己沒有特別量體重，未來會先從飲食下手，剛好夏天到了胃口也比較小，再慢慢地做些核心運動，坦言目前最在乎的就是自己的肚子。

▲連晨翔、劉品言在戲裡飾演青梅竹馬。（圖／TVBS提供）

此外，在《舊金山美容院》中飾演連晨翔青梅竹馬的劉品言，也公開了拍戲的幕後花絮，她忍不住噴笑表示「第一次抱抱先頂到肚子的」，原來通常拍攝抱抱戲碼，女方的胸部會先碰到男生，但這次因為連晨翔吃出凸肚，讓她首度體驗到先被對方肚子頂到的感覺，逗趣的互動瞬間笑翻眾人。

▲《舊金山美容院》連晨翔、劉品言、章廣辰、楊銘威、方志友。（圖／TVBS提供）