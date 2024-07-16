快訊／SJ晟敏結婚10年「升格當爸了」！　喜曝寶寶胎名：預產期9月

記者張筱涵／綜合報導

韓團Super Junior成員晟敏今（16日）驚喜宣布結婚10年升格當爸的喜訊，兩人開心為寶寶取了胎名為「PoPo」，現在妻子也已經懷胎8個月了，預計在9月一家3口就能相見。

▲晟敏和金思垠結婚10年當爸媽了。（圖／翻攝自Instagram／_liustudio_、shantokki32）



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▲晟敏分享寶寶的照片。（圖／翻攝自Instagram／_liustudio_）



晟敏今天透過Instagram宣布結婚10年當爸的好消息，坦承最想第一個通知的就是粉絲，所以決定親自宣布：「這個來之不易的寶寶，我們會懷著責任心，用愛和真心來撫養他。關於何時以及如何傳達這個消息，我思考了很久。雖然感到緊張，但還是希望大家能以溫暖的心來看待這個消息，我會非常感激。有了這個需要我負責的小生命後，感覺世界上的一切都比以前更加珍貴。」

金思垠也是興奮地在Instagram宣布喜訊，肚中的寶寶胎名就叫做「포포（PoPo）」，即使已經懷孕8個月仍不敢相信懷裡正有個小生命在成長，目前預計將在9月就可以見到寶寶：「祈禱著我們能夠健康相遇。」

▲晟敏和金思垠相當期待見到寶寶的那天。（圖／翻攝自Instagram／shantokki32）