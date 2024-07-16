KARA新歌收錄「具荷拉生前嗓音」　6人完整體回歸…歌曲意義曝

記者張筱涵／綜合報導

韓團KARA將於16日推出新曲〈Hello〉，這首歌其實原本是要收錄在2013年9月的第四張正規專輯《Full Bloom》，這次發行由5位成員重新錄製外，更加入當時具荷拉的聲音，將成為真正的「6人完全體」新歌，令歌迷們感動不已。

▲KARA將以數位專輯《I Do I Do》回歸。（圖／翻攝自X／KARAOFFICIAL329）



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▲具荷拉生前錄製的嗓音也會被收錄在〈Hello〉中。（圖／翻攝Instagram／koohara__）



KARA時隔1年半的時間，將以數位專輯《I Do I Do》重回歌壇，可惜的是，由於隊長奎莉顴骨和眼窩骨折，需要4至5周的時間恢復，因此將不會參與7月的活動。但她們的心意不減，將於16日搶先公開的〈Hello〉，對KARA和歌迷們來說都是別具意義的一首歌曲。

▲先行曲〈Hello〉將收錄6人的嗓音。（圖／翻攝自X／KARAOFFICIAL329）



〈Hello〉其實原本預計在2013年KARA的第四張正規專輯《Full Bloom》中發行，但之後並沒有被收錄，而這首歌後來由具荷拉獨自錄製成個人日文單曲，並於2020年被發行。如今，昇延、知英、妮可、齡智和奎利重新錄製〈Hello〉，並將加入當年荷拉的嗓音，以真正6人完全體形式推出新歌，Hello被翻譯成韓文是「안녕」，在韓文中可用在問候與道別之時，在歌詞中代表著重逢的喜悅、離別的悲傷等多面意義。

▼荷拉單獨演唱的日文版〈Hello〉於2020年發行。（影片／取自YouTube／LOG-IN）

