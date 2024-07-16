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多麼痛的領悟！我很認真為何只能演浮屍　洪都拉斯熬成主角全靠吳念真賞識

記者李芸樺、陳妏雅／台北報導

表演總是能讓觀眾捧腹大笑的老戲骨洪都拉斯來了！從《鐵獅玉玲瓏》走紅，《全民亂講》葉教授暴紅，稍早入圍金鐘男配角，到現在熬成舞台劇導演吳念真的主角，他感動喊宛如是登上大聯盟的殿堂。但其實他的演藝人生走得辛苦，曾自問很認真為何只能演浮屍，回頭才懂是多麼痛的領悟！

▲▼ 《人間條件一》主角洪都拉斯。（圖／《豈有此呂》）

▲ 老戲骨洪都拉斯談笑風生。（圖／《豈有此呂》）

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他透露跑龍套時期接到戲約，開著車沿山路往片場，欣喜演藝路開始走上坡，沒想到竟是在低溫2度的湖水裡演浮屍，連牙齒都不能打顫！當工作人員披外套安慰他「你現在知道這場戲為何是你演了吧？」他領悟自已臉上的不是湖水是淚水，心灰意冷想退出演藝圈，幸好這場磨練有人在看，戲約從此大開。

即將公演的舞台劇《人間條件一》，洪都拉斯飾演主角里長伯，他稱讚吳念真導演的劇本代入感很強，就像把他50幾年的心聲講出來一樣，在單親家庭長大的他，媽媽是絕對不能碰觸的痛點，他由伯母打罵帶大，卻認為伯母是天使。

▲▼ 《人間條件一》主角洪都拉斯。（圖／《豈有此呂》）

洪都拉斯也分享劇場禁忌和突發狀況，尤其不可以碰他人的道具！一名女演員好心幫忙要先坐開洪都拉斯的輪椅，裙子卻離奇卡進輪椅分不開，但再10秒就要上台，他急中生智扯破裙子才化解危機。他爆笑還原演員湯志偉某次凸槌假髮噴飛，混亂中撿回又戴反，讓導演氣瘋表示，要用三秒膠黏在他的頭上！

多年累積的功力讓洪都拉斯現在要逗笑觀眾是信手捻來「談錢俗氣不談錢沒氣」，想知道更多爆笑背後的辛酸史，他是如何靠著葉教授「褪褲懶」等金句，讓機車的王牌製作王偉忠叫他天天去上班？請鎖定7月16日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 《人間條件一》主角洪都拉斯。（圖／《豈有此呂》）

▲ 《人間條件一》主角洪都拉斯(右)，呂捷也有尬一角。（圖／《豈有此呂》）

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呂捷, 豈有此呂, 洪都拉斯, 人間條件

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