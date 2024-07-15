ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂天MC沐妍逛街被搭訕「感覺不太對」！　還原過程自嘲：單身不是沒原因

記者王靖淳／綜合報導

「樂天桃猿」專屬MC沐妍平時會在社群記錄日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，今（15）日她就發文透露，自己在逛街時，被一名陌生男子搭訕，同時也表示，對方明明會說中文，卻用英文和她攀談，最後還要求互加臉書好友。為此，沐妍還原事發過程直言：「原來我單身這麼久，真的不是沒有原因的。」

▲沐妍（圖／翻攝自Facebook／沐妍Moon）

▲沐妍是樂天桃猿專屬MC。（圖／翻攝自Facebook／沐妍Moon）

沐妍提到，當時她在進到一家小店時，邊逛邊戴著耳機收看直播節目，沒想到卻突然出現一名男子，上前用英文與她搭話。她透露，起初因為戴著耳機，而沒聽清楚男子說的話，不過她隱約感覺到，對方問她是否懂英文，而她也直覺地回了一個「No」，但其實她只是不想被打斷收聽直播節目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沐妍（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

▲沐妍發文透露自己逛街被搭訕。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

沐妍表示，男子似乎沒有理解她說的話，因此繼續用英文攀談。為了避免顯得失禮，沐妍將直播暫停，試圖以不甚流利的英文回應男子，後來對方竟用中文介紹自己的工作，甚至拿出手機打開自己的臉書，試圖要沐妍主動加他好友。為此，她感到既驚訝又不解，「我傻眼了，他明明會中文嘛！一直用英文跟我交談，到底是為何？不是我大牌，但感覺好像不太對ㄋㄟ。」

▲沐妍（圖／翻攝自Facebook／沐妍Moon）

▲沐妍會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／沐妍Moon）

這次的偶遇也讓沐妍有些反思，她坦言自己雖然喜歡與朋友相聚，但有時並不太喜歡被打擾，尤其是在享受獨自逛街的過程中，「我喜歡在自己邊聽音樂的小世界，我會覺得很自在、快樂。」此外，對方在最後告訴沐妍看起來很年輕，並問她是否學生，讓她雖然感到有些尷尬，但心中其實還是有點小小的滿足感。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男到土耳其近距離餵海鷗　下秒屎從天降砸臉超無奈

推薦閱讀

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

篠崎泫出門忘穿褲子！　掰開胯下見私密處傻眼：妹妹著涼

篠崎泫出門忘穿褲子！　掰開胯下見私密處傻眼：妹妹著涼

錄實境出海竟撿到「龍涎香」！　KID一看傻了：市值破千萬都有可能

錄實境出海竟撿到「龍涎香」！　KID一看傻了：市值破千萬都有可能

嘎妹無預警宣布搬家！　「不停斷捨離」曝下一步動向

嘎妹無預警宣布搬家！　「不停斷捨離」曝下一步動向

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

唐綺陽運勢／射手人生遇轉折點！天蠍「小心爛桃花」牡羊事業運超旺

唐綺陽運勢／射手人生遇轉折點！天蠍「小心爛桃花」牡羊事業運超旺

徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框

徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框

波特王宣佈分手荒姨！　「直接幫她徵友」曝回歸朋友原因

波特王宣佈分手荒姨！　「直接幫她徵友」曝回歸朋友原因

毛加恩3歲兒「睡前突頭痛」無助哭敲頭！老婆衝急診：他從沒這樣過

毛加恩3歲兒「睡前突頭痛」無助哭敲頭！老婆衝急診：他從沒這樣過

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！她一查資料矇了：可能會被砲 掀網蓋樓

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！她一查資料矇了：可能會被砲 掀網蓋樓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

篠崎泫出門忘穿褲子！　掰開胯下見私密處傻眼：妹妹著涼

錄實境出海竟撿到「龍涎香」！　KID一看傻了：市值破千萬都有可能

嘎妹無預警宣布搬家！　「不停斷捨離」曝下一步動向

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

唐綺陽運勢／射手人生遇轉折點！天蠍「小心爛桃花」牡羊事業運超旺

徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框

波特王宣佈分手荒姨！　「直接幫她徵友」曝回歸朋友原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

沐妍, 樂天女孩, 最正MC

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天MC沐妍逛街被搭訕「感覺不太對」！　還原過程自嘲：單身不是沒原因
  2. 篠崎泫出門忘穿褲子！　掰開胯下見私密處傻眼：妹妹著涼
  3. 國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束
  4. 徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框
  5. 林萱瑜搭小黃遇「司機繞路」！　車資變貴超無奈：理智線斷掉
  6. 《綜藝一級棒》奪收視冠軍「113萬人觀看」！　康康感動：辛苦有代價
  7. 羅小白談對「結婚生子」看法！　升格2寶媽吐：只是人生的順序不同
  8. 羅蘭公開示愛！雷艾美爆私下互動「都叫我HONEY」　放閃現場曝光
  9. 嘎妹無預警宣布搬家！　「不停斷捨離」曝下一步動向
  10. 金多美接班人是她！《魔女》導演拍韓劇同世界觀　對戰車勝元金宣虎

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366