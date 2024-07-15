樂天MC沐妍逛街被搭訕「感覺不太對」！　還原過程自嘲：單身不是沒原因

記者王靖淳／綜合報導

「樂天桃猿」專屬MC沐妍平時會在社群記錄日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活，今（15）日她就發文透露，自己在逛街時，被一名陌生男子搭訕，同時也表示，對方明明會說中文，卻用英文和她攀談，最後還要求互加臉書好友。為此，沐妍還原事發過程直言：「原來我單身這麼久，真的不是沒有原因的。」

▲沐妍是樂天桃猿專屬MC。（圖／翻攝自Facebook／沐妍Moon）

沐妍提到，當時她在進到一家小店時，邊逛邊戴著耳機收看直播節目，沒想到卻突然出現一名男子，上前用英文與她搭話。她透露，起初因為戴著耳機，而沒聽清楚男子說的話，不過她隱約感覺到，對方問她是否懂英文，而她也直覺地回了一個「No」，但其實她只是不想被打斷收聽直播節目。

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▲沐妍發文透露自己逛街被搭訕。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

沐妍表示，男子似乎沒有理解她說的話，因此繼續用英文攀談。為了避免顯得失禮，沐妍將直播暫停，試圖以不甚流利的英文回應男子，後來對方竟用中文介紹自己的工作，甚至拿出手機打開自己的臉書，試圖要沐妍主動加他好友。為此，她感到既驚訝又不解，「我傻眼了，他明明會中文嘛！一直用英文跟我交談，到底是為何？不是我大牌，但感覺好像不太對ㄋㄟ。」

▲沐妍會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／沐妍Moon）

這次的偶遇也讓沐妍有些反思，她坦言自己雖然喜歡與朋友相聚，但有時並不太喜歡被打擾，尤其是在享受獨自逛街的過程中，「我喜歡在自己邊聽音樂的小世界，我會覺得很自在、快樂。」此外，對方在最後告訴沐妍看起來很年輕，並問她是否學生，讓她雖然感到有些尷尬，但心中其實還是有點小小的滿足感。