鐵玫瑰熱音賞決賽倒數！　金曲樂團血肉果汁機助陣演出

▲ 2024桃園鐵玫瑰熱音賞校園組決賽入圍團隊與評審大合照。（圖／新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

《2024桃園鐵玫瑰熱音賞》，吸引268組音樂團隊報名，除了全台各地的優秀作品，更有來自香港、澳門、日本、中國、馬來西亞、韓國、加拿大、俄羅斯等地的音樂人才報名參賽，日前已選出各組20強決賽入圍名單，決賽將於9月21日(校園組)、9月22日(社會組)下午4點於桃園陽光劇場開賽，人氣樂團芒果醬、血肉果汁機擔任演出嘉賓。

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▲▼血肉果汁機和芒果醬將擔任演出嘉賓。（圖／新視紀整合行銷提供）



金曲樂團血肉果汁機擔任9月22日決賽表演嘉賓，近期都在忙於準備7月27日台北流行音樂中心的建宮蓋廟演唱會，將與團員火力全開，他們表示與桃園算是頗有淵源，原來是因為很多錄音案子都在桃園Bro Time Studio進行，認真錄音的最大犒賞就是美食了，吉他手Zero劉宗霖也說以往參與鐵玫瑰都是去演出，很期待這次因為擔任評審角色，能看見聽見更多其他樂團的表現，並鼓勵入圍團隊：「基本功夫作足，演出當天就只要享受舞台享受當下吧！」

芒果醬擔任9月21日決賽表演嘉賓，最近正在忙著製作新作品，信心滿滿表示：「一定會超好聽，請期待！」他們對於桃園的印象是：飛機、鐵玫瑰以及傳牧捨燒肉飯！尤其燒肉飯是主唱佐治在大學時期的最愛，每次回桃園演出都要吃，沒吃到會很失望。他們笑說：「大學的時候都有報名過鐵玫瑰熱音賞，可是好像都沒上。」相信能上鐵玫瑰的一定都是很棒的樂團，他們也藉此鼓勵決賽入圍團隊：「不要覺得在比賽，好好享受舞台。」