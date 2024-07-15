邊佑錫保鑣爭議鬧大！人權委員會將調查　機場狠打臉：沒讓驗機票

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫的保鑣12日出發前往香港時，因在機場對於藝人保護過度，檢查民眾機票、封住出入口、拿強光照射路人，引起全韓輿論反彈。爭議延燒3日，如今更驚動人權委員會，該單位證實收到投訴，將著手進行調查。不僅如此，保安公司14日告知媒體「有跟機場協議」，仁川機場15日卻打臉對方「沒有同意可以驗路人機票」，機場不打算背鍋。

▲邊佑錫保鑣在仁川機場的爭議鬧大了，機場狠打臉保安公司，甚至驚動人權委員會。（圖／翻攝自邊佑錫IG、推特0oXxO_OxXo0）



邊佑錫的保鑣第一波爆出的爭議事項為，12日在機場大廳拿著強光照射民眾，只要有人拿手機拍，保鑣就不斷照燈，影片曝光後令韓網暴怒，痛批「那是公共區域」、「被照的有些都是路人」，認為保鑣反應過度了。

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沒想到，保鑣的「非常手段」不止一件，還被發現保鑣單方面告知媒體「等下（機場）出口會管制10分鐘」，記者與粉絲全都會一併被擋住，導致現場媒體大多傻眼回應「要繞一圈才行」、「從來沒有這樣的狀況過」，且溝通的對話全程都被直播放送，令觀看直播的網友也跟著不滿「以為是總統駕到，機場公共區域出口說封就封？」

▲邊佑錫保鑣沒有提前告訴記者要封出口，媒體全部傻眼。（圖／翻攝自theqoo）



以及在手扶梯處檢查民眾的機票，此舉更是引起網友不滿，直呼已經侵犯隱私權，認為他們保護藝人的手段過度了，輿論波及到邊佑錫，不少網友批評「幹嘛不搭專機」、「得到藝人病了嗎」、「還以為自己是總統」。

對此，保安公司解釋封出口、檢查機票都有跟機場協調，致歉不當舉動，怎料民眾並未買單，反而痛罵「機場居然答應了？」如今，爭議如雪球般越滾越大，根據《朝鮮日報》報導，人權委員會15日證實有收到保鑣侵害人權的投訴，按照程序將著手進行調查。

▲機場表示沒同意讓邊佑錫的保鑣驗路人機票。（圖／翻攝自邊佑錫IG）



就連仁川機場公關部也在15日出面表示，封住機場出入口一事，確實是可以跟該出口的航空公司自主協調，並與機場警衛合作，像過去大谷翔平訪韓時，就有類似短暫封出口的先例。只是保安公司表示有跟機場警衛協調驗路人機票一事，仁川機場打臉對方：「並沒有跟機場警衛協調，就連機場警衛都沒有權力要求看民眾的身分證或是機票，不能理解為何保安公司會那樣說。」