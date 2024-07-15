孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！　組傭兵團上戰場計畫曝

圖文／鏡週刊

孫安佐在美國出事，就是因他放話威脅並私藏武器有關，而在台灣又因持瓦斯火槍上街、家中有武器等引發爭議，為何如此著迷於槍砲彈藥？孫安佐承認，是因電影、動漫才產生如此大的興趣。

孫安佐透露，從3歲起他就常看美國動作電影，「就看到FBI、英雄片就覺得很帥呀！」再加上後來接觸了日本動漫，勇者、拯救世界的想法，就深植在他腦海，包括就連他在美國聯邦監獄的8個月，也是靠著動漫獲得啟發，陪他度過漫漫長夜。

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▲孫安佐認為自己不會攻擊民眾，希望大家不要怕他。

回台灣後，他繼續專研武器，也到泰國進行實槍演練，他發現他的射擊技巧相當不錯，想繼續研發武器，尤其當前他正在研發鋼鐵人的防彈背心，甚至還有想和國防部合作的夢想。孫安佐認為自己是個強者，包括格鬥、健身等訓練，他都能做到專業級且能參加比賽的水準，卻被認為是危險份子，「我不可能去攻擊民眾，今天一定是你打我一拳，我才會打你一拳，我研究這些東西，是為了幫助人。」他也以銷售合法的生存遊戲設備獲取收入，接下來他還有個遠大的目標，他想去菲律賓組建一支屬於自己的傭兵團，講這些年來他研究的成果，實地演練在戰場上，不過經紀人補充「但還是要把台灣的事情都先做好啦。」

而歷經了泰國之亂、瓦斯火槍風波後，孫安佐也體認到自己的語言很難被外界明白，因此他對武器有興趣，同時也投入健身、拳擊等運動，甚至請來退役的涼山部隊軍官為他特訓，但錯誤的表現方式，讓他成為了民眾眼中的危險分子。

孫安佐強調，接下來他會轉型為運動網紅，並透過參加拳賽去證明自己的實力，他也不認為自己是被寵壞的小孩，「現在我爸媽吵架，都是我請他們坐下來好好談，我真的長大了。」話雖如此，本刊接獲爆料，指孫安佐經常開著狄鶯的車外出，罰單也是父母處理，讓狄鶯必須與兒子鬥法，還把車藏起來不讓他開。

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