「死侍」萊恩雷諾斯老婆隔空放閃！被尪帥暈喊救命：他想讓我再懷孕

記者劉宛欣／綜合報導

漫威新片《死侍與金鋼狼》雙帥萊恩雷諾斯和休傑克曼近日正如火如荼地展開世界宣傳巡迴，近日萊恩雷諾斯出席在倫敦舉行的宣傳活動。現場他手抱「英國最醜狗」佩吉，向觀眾介紹新片中的毛茸茸夥伴，並幽默地稱牠為「狗侍」（Dogpool）。

▲《死侍與金鋼狼》團隊正在世界巡迴宣傳。（圖／迪士尼提供）

活動現場的照片公開後不久，萊恩雷諾斯的愛妻、知名女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）便在Instagram限時動態上轉發了照片，還幽默地寫下「救命，他想讓我再懷孕一次」，夫妻倆結婚多年，育有四個孩子，包含9歲的詹姆斯（James）、7歲的伊內茲（Inez）、4歲的貝蒂（Betty），以及2023年才出生的老么，至今還是不吝公開對彼此表達濃濃愛意。

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▲布蕾克萊芙莉因演出《花邊教主》爆紅。（圖／達志影像）

▲布蕾克萊芙莉限時動態。（圖／翻攝自Blake Lively Instagram）

《死侍與金鋼狼》延續嘴賤風格，片中多次提到萊恩雷諾斯和休傑克曼是來拯救漫威票房。先前受訪時被問及是否因此感到壓力？萊恩雷諾斯故意說：「沒有壓力！」但坦言「漫威耶穌」的哏，是他和導演薛恩李維的紐約家中寫劇本時，一起想出來的。

休傑克曼是25年來第10次扮演金鋼狼，他說：「很高興回到這裡，尤其是帶著這部電影、這個角色。」也坦言要加入漫威宇宙不容易，「要把《X戰警》宇宙中的角色引入MCU，說服漫威非常困難，必須堅持自己的信念。」