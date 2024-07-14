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鹿希派穩交正妹直播主「自認最佳男友」！　不躲藏公開戀情原因曝光

記者孟育民／台北報導

綜藝天王吳宗憲兒子鹿希派（吳睿軒）日前大方認愛17人氣直播主盧鼎惠，雖然鮮少放閃，但感情狀況穩定。他接受《ETtoday星光雲》訪問，自認異性緣向來不錯，談及戀愛中的狀態，他說：「我其實算簡單，我覺得該幹嘛就幹麻，就是說該認真工作、該陪伴陪伴、該傾聽就傾聽，該做一點活動增加一點樂趣，我其實就是一個很單純的人。」

▲▼鹿希派專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲鹿希派目前生活幸福，對於工作也有新的目標。（圖／記者黃克翔攝）

鹿希派算是典型的巨蟹座，感情細膩又貼心，他說會設想希望怎樣被對待，「最佳的男友體驗，在我這邊，我比較高敏感一點，唯一我最大的缺點就是宅，感情穩定我就變得更宅，基本上我不是工作時間都卡在家。」被問對方有嫌棄過嗎？他則說：「其實還好，就是要找到適合的女友。」

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▲▼ 鹿希派專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲鹿希派自認在感情中比較細膩。（圖／記者黃克翔攝）

他被週刊拍到後大方認愛，但他其實很保護戀情，表示對方不是公眾人物，不希望模糊焦點，「都已經被憲哥曝光了我就不閃躲了，但我們真的是低調的情侶，我們就認真的工作！」如今他工作穩定，除了偶爾上綜藝節目，還接下老唐牛肉麵店，日前親自南下磨練，個性變得成熟穩重，女友一路陪伴跟支持，成為他強大的後盾。他目前打算先工作賺錢，對於婚姻大事以及生子不急，「我現在先把銀行賺飽一點，連車子都買不起，你生小孩？我就會覺得這樣子太ㄎㄧㄤ 了。」

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鹿希派.吳宗憲, 老唐牛肉麵, 吳姍儒

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