快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

記者田暐瑋／綜合報導

大陸藝人黃子韜與徐藝洋緋聞傳了多年，14日終於認愛官宣！兩人在社交平台正式宣布戀情，在微博PO出在海邊日落時擁抱的照片，並配文「願我們永遠是我們♥」並標註彼此，讓粉絲全被閃瞎。

▲黃子韜和徐藝洋。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

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黃子韜先是在微博PO出兩人在夕陽下緊緊相擁並接吻的照片，隨後，徐藝洋也在微博上分享兩人在海邊牽手的照片，並寫道「日落海邊許個心願」，同樣標註了黃子韜的帳號，甜蜜互動引發了網友的熱烈討論。這一消息迅速登上熱搜榜，粉絲紛紛送上祝福，表示支持和祝福。

▲黃子韜和徐藝洋認愛。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

大陸男星黃子韜從2020年就與旗下女星徐藝洋傳緋聞，雖然多次被拍到親密照，卻始終不願承認戀情，一度被傳出他趁著錄影空檔，向女方求婚成功，經紀人回應「不好意思，這是藝人私人事情，我不方便回應，謝謝。」之後又被問為什麼不認愛，他直接爆氣反問「這是一種錯嗎」，然而沒多久又有新的爆料曝光，稱兩人已經領證結婚，掀起網友熱議。

▲黃子韜4年不認愛徐藝洋，緋聞傳得沸沸揚揚（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

