羅志祥宣布「買1張專輯就能拍照」！2福利曝光 西門町簽唱會倒數

記者潘慧中／綜合報導

羅志祥將在7月底推出新專輯《舞狀元》，同名主打歌以18年前的經典舞曲《精舞門》為靈感，公開演出備受歌迷期待。對此，他13日宣布將在8月3日於台北西門紅樓與粉絲見面，「只要購買一張舞狀元專輯就能拍照！」

▲羅志祥寄出兩大福利。（圖／翻攝自Instagram／showlo）



羅志祥在Instagram限時動態表示，當天活動開始的時間是下午1點，同時祭出兩大福利，除了只要購買一張《舞狀元》專輯就能拍照，「以前到現在還沒有簽到名的專輯都通通帶來，帶歌詞本就好喔！」

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▲羅志祥8月3日將在西門町舉辦簽唱會。（圖／翻攝自Instagram／showlo）



關於《舞狀元》，羅志祥日前透露一開始其實沒有特別設定是帶有東方元素的舞曲，但有天滑手機，因突然聽到一段嗩吶旋律，當下感動不已，於是與製作人紀佳松、Mike共同創作。由於要結合東方樂器與西方舞曲元素，花了近兩個月做盡各種嘗試，他直言：「這是我創作以來覺得最難的一首歌。」

▲羅志祥以古裝扮相現身MV。（圖／華納音樂提供）



MV同樣由羅志祥親自參與編劇，劇情描述一位曾是不學無術的混混，後來遇見引領他進入習舞之路的貴人，他從勤奮不懈的努力到對自己過往的掙扎，直到脫胎換骨，到最後竟遇見一群惡霸侵略，甚至破壞了他的一切，也因此與心愛的女人生死離別，「這首歌在還沒錄好之前就已經想好劇情了，希望能用比較完整的劇情呈現，就像是微電影一樣讓大家能更連結歌曲。」