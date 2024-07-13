直擊／KPOP最年幼偶像是她！高雄拼盤萬人朝聖　權恩妃也來了

記者吳睿慈／高雄報導

眾所矚目的《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》於今日盛大舉辦，特別挑選充滿文化藝術氣息的高雄作為全球首站，集結二代到五代的K-POP女神，包含宣美、Red Velvet、華莎、權恩妃及UNIS，齊聚高雄巨蛋呈獻精采演出，吸引萬名觀眾到場。活動於13日晚間盛大登場，青春洋溢的UNIS先帶來開場演出，其中，年僅13歲的Seowon是目前KPOP中年紀最小的女偶像，甫登場就掀起熱烈尖叫聲。

▲▼ UNIS打頭陣為拼盤揭開序幕。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）



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8人限定女團UNIS透過選秀節目《Universe Ticket》出道，團體於3月才剛成軍，13日在高雄巨蛋初登場，她們帶來一連串夯歌串燒〈So Hot〉、〈So Hot〉、〈You’re the Best〉等，掀起陣陣歡呼聲。8位成員來到台灣，道地學起中文，接著用中文「大家好」打招呼，老么Seowon害羞地說「我是老么Seowon」，但她緊張到把自己的名字講錯，秒蹦出英文「Sorry」，可愛模樣融化全場。

▲Seowon只有13歲，是目前KPOP界年紀最小的女偶像。（圖／粉絲提供）



UNIS首度來台，帶來自己的歌曲〈SUPERWOMAN〉、〈Whatchu Need〉、〈Butterfly's Dream〉、〈Dream of girls〉、〈Dopamine〉，活力四射的舞台掀起陣陣熱情的尖叫聲。

▼▲權恩妃穿著一身絕美白洋裝現身。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）



緊接著，「Waterbomb女神」權恩妃宛如夏日仙女般在舞台上出現，她帶來〈Underwater〉揭開演唱會序幕，首度來到高雄，她感受到滿滿南部熱情：「我第一次來到高雄，粉絲的歡呼很大也很熱情。」她分享品嚐了鼎泰豐，「我吃了點心，原本只想要吃一點點，但因為太好吃了，一不小心吃太多了！」台灣美食的誘惑讓她成了吃貨。

本次《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》特別挑選高雄作為全球首站，成功為粉絲創造前所未有的演唱會體驗，畫下圓滿句點。為了讓全球粉絲也能感受這場獨一無二的盛會，主辦單位13日正式宣布，演唱會內容將於9月由韓國KBS WORLD轉播，向國際展現此次的眾多傳奇舞台與台灣粉絲們的熱情。