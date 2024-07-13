記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員閔孝琳過去因拍攝BIGBANG太陽MV結緣，兩人交往多年修成正果於2018年結婚，並於2021年喜得一子。她從未曝光小孩的外貌，但曾被大聲爆料「兒子長得與媽媽很像」，沒想到，近日又爆出她疑似懷上二胎，腹部隆起的照片瘋傳，但稍早官方緊急回應「那是衣服導致的錯覺」，否認再度懷孕。

▲閔孝琳最新近況照「肚子凸起」遭瘋傳懷二胎。（圖／翻攝自閔孝琳IG）



閔孝琳2018年結婚後，幾乎沒在螢光幕前亮相，2021年喜得一子，她與老公太陽把重心放在小孩身上，12日難得於IG上更新近況，其中一張她穿著碎花長裙，卻被發現小腹的部分隆起，疑似又懷上了二胎，該張照片引起熱烈討論，網友紛紛猜測「又有了嗎」、「該不會是第二胎」。

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由於該張照片是閔孝琳時隔3個月更新近況，卻引起網友猜測懷孕了，對此，所屬經紀公司PLUM A&C於13日緊急回應：「因為衣服折到導致的錯覺，確定不是懷孕。」否認懷上二胎。

▲閔孝琳與太陽結婚6年，但兩人的兒子從未曝光過。（圖／翻攝自IG）



事實上，BIGBANG太陽同團隊友大聲過去曾在節目裡談及兒子的長相，他透露太陽兒子基因很優秀，「像到太陽的男子氣概，長相則是閔孝琳的五官」，太陽兒擁有絕世美男外貌，令歌迷相當好奇。雖是誤會一場，但歌迷仍敲碗「還想看縮小版的太陽或閔孝琳」。