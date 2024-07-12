女星開螺螄粉店還找林采緹加持　開店第二天員工就跑了

記者葉文正／台北報導

藝人鄭羽凡（亞亞）為自家餐廳「老雜·眸」柳州正宗·螺螄粉，舉辦全台第一包MIT螺螄粉調理包上市活動，好友林采緹、鄭如吟（玉兔）、巫苡萱、最美大胃王-泡芙等都前來站台。

▲藝人鄭羽凡(亞亞)打造「老雜 眸」柳州正宗螺螄粉。（圖／老雜 眸提供）

鄭羽凡（亞亞）也特別製作「超大份量巨無霸」螺螄粉來宴請星友們，還得靠二名壯丁合力搬，才能把餐點端上桌，原本就很愛吃螺螄粉的玉兔見狀表示，這根本就是20人份量吧！林采緹也說，我、玉兔、巫苡萱負責三人份，剩下的就交給大胃王-泡芙了！沒想到泡芙竟然回答，我也很愛螺螄粉，但這份量，有點少，給我15分鐘，如果吃完了，請問還可以續碗嗎？老闆鄭羽凡（亞亞）也大方回說，只要泡芙吃完，在場人人都送「老雜·眸」螺螄粉調理包。



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▲玉兔一家人力挺。（圖／老雜 眸提供）

鄭羽凡（亞亞）表示：螺螄粉是廣西壯族自治區柳州市的特色小吃之一，具有辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味，因緣際會拜師學藝下，竟獲得大廚的獨門美味真傳，為了嚴格做好食安把關，所有的食材皆是取自台灣在地，螺湯是以台灣養殖的石螺加入中藥香料炒製後加入高湯熬煮3至4小時，湯鮮味美！而米粉是以大米為原料製作而成口感很Q滑，螺螄粉的酸荀是螺螄粉的靈魂，螺螄粉的臭味主要源於酸荀，我們的酸荀，就是選用台灣上好的鮮荀用廣西傳統製作工藝，自然無添加發酵，呈現道地的正宗的「酸臭味」。



▲好友巫苡萱一起來捧場。（圖／老雜 眸提供）

談起創業開店，鄭羽凡（亞亞）也要感謝林采緹，因為她藝人又斜槓老闆娘的身分，提供給我很多的建議。鄭如吟（玉兔）也說，我超愛他們的滷味，吃過幾次之後，害我也想來跟亞亞學習，然後來開一家滷味店。但鄭羽凡也自嘲自己是老闆兼歐巴桑，她感嘆說，員工不好請，有時店裡生意太好，第二天員工烙跑不幹，自己只好臨時充當櫃台收銀，還兼煮食物、備餐、送餐、洗碗等；她也說，為了不要被貼上惡老闆標籤，貼心提供眾多員工福利及員工餐，結果遇到一個超愛吃店裡抄手的員工，一個月內吃掉我30盒的抄手。好友巫苡萱則是安慰她說，店裡離大巨蛋不遠，每當啦啦隊工作結束後，我就揪隊友們一起來替你捧場。



▲林采緹(左四)是亞亞的軍師。（圖／老雜 眸提供）

她一邊開店，還得要經營社群、頻道，上節目通告，當老闆開店雖然很累，有時也會感到心酸，但鄭羽凡（亞亞）說，體會到腳踏實地的感覺，自己努力經營，等待別人賞飯吃，不如自己主動找飯吃。目前除了這家店之外，未來也不排除開放加盟的可能性；近期也開發出台灣第一「老雜·眸」螺螄粉調理包，她也親自去雲林尋找食材，經過嚴選讓食品絕對安全沒有疑慮，才剛上市不到半個月，就銷售破萬。