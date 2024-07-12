ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女星開螺螄粉店還找林采緹加持　開店第二天員工就跑了

記者葉文正／台北報導

藝人鄭羽凡（亞亞）為自家餐廳「老雜·眸」柳州正宗·螺螄粉，舉辦全台第一包MIT螺螄粉調理包上市活動，好友林采緹、鄭如吟（玉兔）、巫苡萱、最美大胃王-泡芙等都前來站台。

▲藝人鄭羽凡(亞亞)打造「老雜 眸」柳州正宗螺螄粉。（圖／老雜 眸提供）

▲藝人鄭羽凡(亞亞)打造「老雜 眸」柳州正宗螺螄粉。（圖／老雜 眸提供）

鄭羽凡（亞亞）也特別製作「超大份量巨無霸」螺螄粉來宴請星友們，還得靠二名壯丁合力搬，才能把餐點端上桌，原本就很愛吃螺螄粉的玉兔見狀表示，這根本就是20人份量吧！林采緹也說，我、玉兔、巫苡萱負責三人份，剩下的就交給大胃王-泡芙了！沒想到泡芙竟然回答，我也很愛螺螄粉，但這份量，有點少，給我15分鐘，如果吃完了，請問還可以續碗嗎？老闆鄭羽凡（亞亞）也大方回說，只要泡芙吃完，在場人人都送「老雜·眸」螺螄粉調理包。
▲藝人鄭羽凡(亞亞)打造「老雜 眸」柳州正宗螺螄粉。（圖／老雜 眸提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉兔一家人力挺。（圖／老雜 眸提供）
鄭羽凡（亞亞）表示：螺螄粉是廣西壯族自治區柳州市的特色小吃之一，具有辣、爽、鮮、酸、燙的獨特風味，因緣際會拜師學藝下，竟獲得大廚的獨門美味真傳，為了嚴格做好食安把關，所有的食材皆是取自台灣在地，螺湯是以台灣養殖的石螺加入中藥香料炒製後加入高湯熬煮3至4小時，湯鮮味美！而米粉是以大米為原料製作而成口感很Q滑，螺螄粉的酸荀是螺螄粉的靈魂，螺螄粉的臭味主要源於酸荀，我們的酸荀，就是選用台灣上好的鮮荀用廣西傳統製作工藝，自然無添加發酵，呈現道地的正宗的「酸臭味」。
▲藝人鄭羽凡(亞亞)打造「老雜 眸」柳州正宗螺螄粉。（圖／老雜 眸提供）

▲好友巫苡萱一起來捧場。（圖／老雜 眸提供）
談起創業開店，鄭羽凡（亞亞）也要感謝林采緹，因為她藝人又斜槓老闆娘的身分，提供給我很多的建議。鄭如吟（玉兔）也說，我超愛他們的滷味，吃過幾次之後，害我也想來跟亞亞學習，然後來開一家滷味店。但鄭羽凡也自嘲自己是老闆兼歐巴桑，她感嘆說，員工不好請，有時店裡生意太好，第二天員工烙跑不幹，自己只好臨時充當櫃台收銀，還兼煮食物、備餐、送餐、洗碗等；她也說，為了不要被貼上惡老闆標籤，貼心提供眾多員工福利及員工餐，結果遇到一個超愛吃店裡抄手的員工，一個月內吃掉我30盒的抄手。好友巫苡萱則是安慰她說，店裡離大巨蛋不遠，每當啦啦隊工作結束後，我就揪隊友們一起來替你捧場。
▲藝人鄭羽凡(亞亞)打造「老雜 眸」柳州正宗螺螄粉。（圖／老雜 眸提供）

▲林采緹(左四)是亞亞的軍師。（圖／老雜 眸提供）
她一邊開店，還得要經營社群、頻道，上節目通告，當老闆開店雖然很累，有時也會感到心酸，但鄭羽凡（亞亞）說，體會到腳踏實地的感覺，自己努力經營，等待別人賞飯吃，不如自己主動找飯吃。目前除了這家店之外，未來也不排除開放加盟的可能性；近期也開發出台灣第一「老雜·眸」螺螄粉調理包，她也親自去雲林尋找食材，經過嚴選讓食品絕對安全沒有疑慮，才剛上市不到半個月，就銷售破萬。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

王淨海灘脫了！解放泳衣「布料少到快包不住」激辣上圍被萬人看光

王淨海灘脫了！解放泳衣「布料少到快包不住」激辣上圍被萬人看光

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

190cm老公視角照太矮　巨人「胸部很大阿」陳彥婷秒消氣：被說服了

190cm老公視角照太矮　巨人「胸部很大阿」陳彥婷秒消氣：被說服了

蔡阿嘎發聲粉碎鬧翻謠言！　「久違合體嘎妹」無奈：別擴大解讀

蔡阿嘎發聲粉碎鬧翻謠言！　「久違合體嘎妹」無奈：別擴大解讀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

王淨海灘脫了！解放泳衣「布料少到快包不住」激辣上圍被萬人看光

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

亞亞, 林采緹, 玉兔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 連轟江坤俊小三遭批「愛管別人家務事」！　律師李怡貞回擊
  2. 《富都青年》導演王禮霖移工變代言人　下部想要吳慷仁當社工
  3. 《繁花》林熙蕾來了！48歲凍齡美顏撼動黃河路　辛芷蕾過往曝光
  4. 高嘉瑜大展歌喉張立東霧煞煞　花花、短今狹路相逢血壓爆高
  5. 元元新寫真挑戰裸泳！　「長腿攝影師成亮點」網驚：竟然是她
  6. Ozone首次「全員穿上高中制服」　噴濃濃校草味...網全被帥暈
  7. 蔡阿嘎發聲粉碎鬧翻謠言！　「久違合體嘎妹」無奈：別擴大解讀
  8. 女星開螺螄粉店還找林采緹加持　開店第二天員工就跑了
  9. 《猛鬼聲泣泣》人鬼亂鬥玩轉時事哏　台灣上映推爆笑「創譯」中字
  10. 王菲18歲女兒轉大人！　李嫣「煙燻妝＋低胸小洋裝」逆天辣照曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366