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「前AV女優」現味全龍啦啦隊徵選！　日籍蘭蘭拍7年引退：喜歡台灣

記者顧齊祐／綜合報導

中華職棒球隊「味全龍」近日正徵選啦啦隊新人，吸引了將近300人參加，有網友發現日本前AV女優蘭蘭（五十嵐星蘭）竟也出現在徵選名單當中，讓不少粉絲都敲碗：「一定要選她！」

▲蘭蘭驚喜出現在「味全龍」啦啦隊徵選活動中。（圖／翻攝自YouTube／Dragons味全龍官方頻道）

▲蘭蘭驚喜出現在「味全龍」啦啦隊徵選活動中。（圖／翻攝自YouTube／Dragons味全龍官方頻道）

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日本前AV女優蘭蘭曾以「五十嵐星蘭」身分出道，因甜美的外貌和姣好的身材，深受了不少粉絲喜愛，但卻在去年（2023）突然宣布引退，結束了7年的AV女優生涯。不過近期卻驚喜出現在中華職棒「味全龍」的啦啦隊徵選活動中，讓網友們相當驚訝。

▲蘭蘭使用中文介紹：「希望可以成為小龍女，永遠住在台灣」。（圖／翻攝自YouTube／Dragons味全龍官方頻道）

▲蘭蘭使用中文介紹：「希望可以成為小龍女，永遠住在台灣」。（圖／翻攝自YouTube／Dragons味全龍官方頻道）

味全龍Youtube頻道近期釋出了蘭蘭自我介紹的影片，可以看到她身穿白色緊身上衣和短裙，大秀了一段舞蹈，並使用中文跟大家介紹：「我非常喜歡台灣，台灣人都很友善，台灣的食物很好吃，我希望可以成為小龍女，永遠住在台灣，謝謝。」展現出了想參與徵選的決心。

▲蘭蘭露出燦爛笑容，大跳俏皮舞蹈。（圖／翻攝自YouTube／Dragons味全龍官方頻道）

▲蘭蘭露出燦爛笑容，大跳俏皮舞蹈。（圖／翻攝自YouTube／Dragons味全龍官方頻道）

影片發出之後，讓不少網友相當吃驚，紛紛留言表示：「讓蘭蘭加入吧！」、「請務必讓蘭蘭加入小龍女」、「我想我會開始買票進場看球賽」、「可以直接入選了，票房一定大增。」

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AV女優, 五十嵐星蘭, 蘭蘭

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