「挺台灣」被嗆台獨！網紅尼克星高EQ妙回　小粉紅態度秒軟：我們較封建

記者劉宛欣／綜合報導

網紅尼克星日前在開直播時，遇到來自中國大陸的網友線上與他交流，質問他「你是台獨嗎？」讓他相當無奈，當場嘆了一口氣開始理性說明兩岸的不同，最後竟讓這一群年輕網友承認「我們這邊還是比較封建」。

▲尼克星直播遇上三名中國學生。（圖／翻攝自尼克星IG）

尼克星前陣子開直播與觀眾連線時，意外有三名來自中國大陸的網友連上了線，對方劈頭就問「你是台獨嗎？」、「支持中國嗎？」、「你是中國人嗎？」，讓尼克星相當無奈，深吸一口氣後回答「我支持台灣」，被追問認不認為台灣是中國的，他則回答「當然現階段就不是，我不懂你們為什麼要一直講是欸？」

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▲尼克星與3名對岸網友在直播中討論兩岸議題。（圖／翻攝YouTube／Yao Zhang張堯）

三名「小粉紅」進一步追問「台灣難道不是中國的嗎？」尼克星耐心解釋「現在就不是，我問你，像我們要過去中國，要有台胞證跟一大堆東西，而且我們目前也不被中共政府管轄，我們怎麼能算是中國的呢？」聽到對方提起一國兩制，尼克星再度指出「就現實層面來看就真的還不是嘛，幹嘛一直硬要？你們這種硬要只會讓台灣人很排斥」。

聊沒幾句後，3名對岸網友開始狂罵尼克星「就是台獨」，尼克星依舊耐著性子回答「不要那麼激動，兩岸交流一下意見而已，你看在中國言論還要受到這麼嚴密的審查，多恐怖啊，我光講個話就要被你講說是台獨要舉報我，這樣有什麼意思，很無聊！」並補充「我喜歡台灣言論自由的社會」，自己可以因為不滿總統賴清德就罵髒話，也不會出事。

尼克星質疑3人就算有不滿也不能罵領導人，得到「我們很愛中國我們不想罵」的回答，尼克星則反擊「我也很愛台灣，可是做不好就是要罵，哪裡做不好就是可以經過人民的檢視，不是愛就無條件包容」，對方稱讚習近平表現很好，尼克星反駁「沒有人是完美的，沒有人做的所有決定都是對的，一定有錯誤的決策，很明顯你們就沒有辦法這樣去講」，最後3人似乎被說服，表示：「你們那邊還是開放一點，我們這邊還是封建一點。」

經常針貶兩岸熱門話題的YouTuber張堯，在直播播放了此片段，並發表了看法，對尼克星願意好好與3人理性溝通給予肯定，直呼「可能會是這3名學生覺醒的契機」。