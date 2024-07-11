ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朴修弘30年遭吸血2.8億「嫂嫂判無罪」　絕望上訴：只想他們被嚴懲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴修弘（又譯朴秀洪）活躍於各大綜藝節目，卻在2021年爆出親哥吞了他全部財產韓幣100億元（台幣約2.8億），親兄弟關係徹底鬧僵，就連爸媽都站在兄嫂那邊幫忙說話。官司打了3年，一審判決日前出爐，法官認證親哥貪污韓幣20億，判他2年有期徒刑，嫂嫂則是無罪。他當時表示要上訴二審，11日親自出庭控訴兄嫂一家的惡行，痛喊：「只因為是家族公司的理由，就濫用我的財產，我感覺怨恨又心痛。」判法官二審嚴懲兄嫂。

▲朴修弘。（圖／翻攝自韓網）

▲朴修弘被哥哥騙光財產，官司打了3年還沒落幕。（圖／翻攝自MBC）

朴修弘11日出席二審，心痛地表示，嫂嫂在一審被判無罪，讓他感到很不正當，因此想要親自出庭作證，「我也可以簽約給別的娛樂公司，但是基於對家人的愛，向哥哥提出了一起創立公司並擔任我的經紀人的提案，所有的一切都是我30年來打拼下來的」，兄嫂卻貪污公款，令他痛心不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼朴修弘父母不忍了！法庭失控爆料：連保險套都幫他清　告兒媳洗腦。（圖／翻攝自朴修弘妻IG、SBS）

▲朴修弘這段期間結婚成家，但已經跟父母斷絕關係了。（圖／翻攝自朴修弘妻IG、SBS）

他控訴哥哥一家動用公司的錢買房，嫂嫂表面上跟他說「幫你投資」，實則他的名下沒有任何一棟房產。他說：「我比任何人都還相信我的手足，哥哥在我面前都很樸素，總是跟我說『我為了你而活』，在事實揭開後，真相殘忍到讓我想死。」

▲朴修弘無法接受一審判決，11日出庭親自作證。（圖／翻攝自朴修弘IG）

▲朴修弘無法接受一審判決，11日出庭親自作證上訴。（圖／翻攝自朴修弘IG）

無法接受一審判決結果，朴修弘痛喊：「我只想要他們被嚴懲，雖然艱辛但我想要導正事實，國民們可能都認為『在你辛苦時，抓住彼此的人就是手足』，雖然很抱歉，但我要預防不再讓類似的事情上演。」他對於家人的痛恨感溢於言表，最後絕望地說：「我現在只希望每天早上睜眼，別再讓我想起他們了。」字句中表達出對家人的失望。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

推薦閱讀

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

蔡阿嘎老婆罕見動怒！大動作切割「看一次檢舉一次」清晨5點還沒睡

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字撂重話」！PO黑底圖：欲食毋討賺

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朴修弘

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 卜學亮又和姚元浩爆衝突！遭開嗆「不要再逃避」　錄影現場火藥味十足　
  2. 《願望》首播開紅盤！　江祖平演渣女被讚「比槍狠」自虧：我是賤
  3. 兄弟求明牌整晚睡墓地「中獎數千萬」！　發生超毛現象...哥哥突意外身亡
  4. 野生陳芳語現身西門町！　火辣洞洞裝「祭驚喜福利」粉嗨炸
  5. 黃鐙輝妻遇「巨型不明生物」入侵嚇到尖叫！　照片曝光網瘋猜身份
  6. 「挺台灣」被嗆台獨！網紅尼克星高EQ妙回　小粉紅態度秒軟：我們較封建
  7. 胡歌結婚1年「罕曝夫妻相處模式」　表情洩真實狀況：她付出很多
  8. 男歌手與妻愛情長跑13年　「舌頭轉7圈」驚人恩愛秘訣曝：真的有效
  9. 唐治平教泰拳預拿10萬元薪水　還收「百萬名車」通勤淡水到內湖
  10. 楊丞琳連續10年「準時慶生李榮浩」！　曬同款自拍照高調放閃

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366