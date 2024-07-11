朴修弘30年遭吸血2.8億「嫂嫂判無罪」　絕望上訴：只想他們被嚴懲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴修弘（又譯朴秀洪）活躍於各大綜藝節目，卻在2021年爆出親哥吞了他全部財產韓幣100億元（台幣約2.8億），親兄弟關係徹底鬧僵，就連爸媽都站在兄嫂那邊幫忙說話。官司打了3年，一審判決日前出爐，法官認證親哥貪污韓幣20億，判他2年有期徒刑，嫂嫂則是無罪。他當時表示要上訴二審，11日親自出庭控訴兄嫂一家的惡行，痛喊：「只因為是家族公司的理由，就濫用我的財產，我感覺怨恨又心痛。」判法官二審嚴懲兄嫂。

▲朴修弘被哥哥騙光財產，官司打了3年還沒落幕。（圖／翻攝自MBC）



朴修弘11日出席二審，心痛地表示，嫂嫂在一審被判無罪，讓他感到很不正當，因此想要親自出庭作證，「我也可以簽約給別的娛樂公司，但是基於對家人的愛，向哥哥提出了一起創立公司並擔任我的經紀人的提案，所有的一切都是我30年來打拼下來的」，兄嫂卻貪污公款，令他痛心不已。

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▲朴修弘這段期間結婚成家，但已經跟父母斷絕關係了。（圖／翻攝自朴修弘妻IG、SBS）



他控訴哥哥一家動用公司的錢買房，嫂嫂表面上跟他說「幫你投資」，實則他的名下沒有任何一棟房產。他說：「我比任何人都還相信我的手足，哥哥在我面前都很樸素，總是跟我說『我為了你而活』，在事實揭開後，真相殘忍到讓我想死。」

▲朴修弘無法接受一審判決，11日出庭親自作證上訴。（圖／翻攝自朴修弘IG）



無法接受一審判決結果，朴修弘痛喊：「我只想要他們被嚴懲，雖然艱辛但我想要導正事實，國民們可能都認為『在你辛苦時，抓住彼此的人就是手足』，雖然很抱歉，但我要預防不再讓類似的事情上演。」他對於家人的痛恨感溢於言表，最後絕望地說：「我現在只希望每天早上睜眼，別再讓我想起他們了。」字句中表達出對家人的失望。

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