唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」親曝驗齒模過程

記者黃庠棻／台北報導

唐治平今（11）日預計現身內湖愛爾麗大樓進行泰拳友誼賽，沒想到到了表定比賽時間兩點半，他人沒有現身，只剩下對手青柳克明獨自在健身房等待。稍早，記者致電唐治平本人，他透露自己接到朋友的電話，對方表示在基隆看到他媽媽的身影，所以他才臨時跑到基隆找母親，不克到場打友誼賽。

▲唐治平放鳥泰拳友誼賽青柳克明。（圖／記者黃克翔攝）

唐治平在電話中表示，自己接到一位關係不錯的朋友來電，對方透露在基隆見到疑似他母親的身影，讓他冒著大雨跑到基隆，怎料怎麼找都找不到媽媽，當初打電話的朋友目前也聯繫不上，直呼「應該是來不及去愛爾麗了」。

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▲唐治平跑到基隆找媽媽。（資料照／記者戴上容攝）

不僅如此，唐治平進一步透露，自己最近狀況不好，本來預計10號搬家，但因為忙著到處找媽媽，加上自己不管到哪邊都會被警察盤查，於是跟房東延期到15號搬家，目前尚未找到新家，坦言「因為還有媽媽的東西要處理」，另外講到先前母親遭驗齒模一事，他表示自己有收到法院傳票，強調傳票上沒有寫事由，直言「驗齒模、驗DNA沒有人通知他」，更表示「驗好了也沒有通知我，怎麼就出新聞了」，態度相當激動。

▲唐治平在電話中提到母親。（資料照／記者戴上容攝）