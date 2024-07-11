老婆兄弟搞在一起！吳慷仁《塑膠花》遭「多重背叛」背鍋坐牢7年

記者黃庠棻／台北報導

末路愛情影集《塑膠花》劇情將推向更高潮，菜鳥警察周予天循線找到逃亡綁匪林鶴軒，他持槍指著對方卻遲遲下不了手，意外曝光兩人國中時期曾有段「男上加男」的青澀情誼，至於兩人的關係「是愛嗎」，大鶴則神秘地說「我們就先打個問號」留待觀眾自由評斷。

▲《塑膠花》周予天遇上林鶴軒。（圖／抓馬文化提供）

《塑膠花》最新劇情中，隨著「花車五人組」吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、大鶴一路逃亡，內部逐漸出現分歧，「阿弟仔」大鶴趁亂偷走整袋現鈔落跑回家，被菜鳥警察「小陳」周予天逮到，兩人是國中摯友的往事浮出檯面，當時他們每天膩在一起，醞釀出友達以上的曖昧情愫。

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▲《塑膠花》周予天跟大鶴國中有段「男上加男」的情誼。（圖／抓馬文化提供）

談到小陳與阿弟仔之間的關係，周予天解讀「青春期對戀愛或喜歡都是摸索階段，相處自在就認為是喜歡。」大鶴則分析，小陳可能對阿弟仔的自由、奔放，比較野性的模樣產生崇拜。不過，周予天也說，年少被拒絕且失去重要朋友的記憶，對小陳是滿深的傷痕，到長大都沒完全癒合，因此他們再次見面，內心肯定交雜各種情緒，導致小陳無法逮捕阿弟仔。

同時，李沐則遭遇另個危機，從搶銀行共犯變人質還不夠衰，媽媽葉全真拜託地方角頭幫她把女兒強擄回家，幫派嘍囉卻對她動粗，吳慷仁嘴上不關心，實際卻是個「行動派暖男」，毫不猶豫衝去救人，一人槍戰整群幫派份子，最後把她抱入懷中安慰，突圍成功緊牽李沐離開現場，簡直就是少女漫畫中英雄救美的場面。

▲《塑膠花》李沐、吳慷仁。（圖／抓馬文化提供）

此外，吳慷仁也循線找到前任張寗與摯友鄒承恩，當初他被抓入獄，就是遭兄弟跟最愛的女人背叛，戴綠帽還背鍋坐牢，一關7年失去一切，看見掛念不已的女兒，跟他最恨的人彷彿一家人和樂融融在街邊吃冰，讓他內心非常衝擊，三人之間的陳年恩怨終將揭露。

▲吳慷仁在《塑膠花》中遭遇兄弟跟老婆背叛。（圖／抓馬文化提供）