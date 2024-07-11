周華健帥兒狂練澳洲腔！　周厚安剪「俐落短髮」操出巨肌造型曝光

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》以臺灣人少見的角度描寫第二次世界大戰，由吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演遠赴南洋小島的臺籍戰俘監視員，但全劇其實以周厚安帶領的澳洲軍團步入北婆羅洲的叢林為開端，他們遠渡重洋嘗試尋找同袍被囚禁的戰俘營，卻看到滿坑的戰俘屍體，在震驚和悲痛之中，決心尋找這場屠殺案的兇手，周厚安的角色也將貫穿全劇。

▲《聽海湧》周厚安。（圖／公視提供）

周厚安在公視時代劇集《聽海湧》中飾演國際法庭中的澳洲檢察官威廉，這是他繼《斯卡羅》後再度挑戰時代劇，也再次發揮語言長才，原本說著一口標準美語的他，成功練出澳洲腔英文。而過去多以長髮示人的他，這次以一頭俐落短髮出演，再穿上筆挺軍裝，被劇迷稱讚是他「從影以來最帥演出」，受寵若驚表示「發現自己其實適合『制服系』穿著。」

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不僅如此，周厚安為了本劇也開始刻意增肌增重，一星期去健身房鍛鍊3天，飲食上更相當精打細算，直言「在高雄拍戲時，發現要吃到足夠的熱量，花費還蠻貴的！」後來改去連鎖超市覓食，透露「包含高蛋白豆漿、雞胸肉等即期食品，還有鯖魚、鮪魚罐頭，比較便宜也可以吃得比較飽！」入戲的他更表示「吃著罐頭也很像在吃軍糧。」

▲《聽海湧》周厚安。（圖／公視提供）

此外，周厚安認為角色「威廉」雖有法律專長，但因目睹戰爭中人性的殘酷，讓他更加執著於尋求真相，表示「歷史常以勝利者與敗者來區分好與壞，但實際上每個人在戰爭中的經歷和動機都充滿人性。」強調該角色不僅僅是一個執法者，更是一個深受戰爭影響的個體，努力在混沌中尋找正義，說道「我們都很希望世界是黑白分明的，但要回顧歷史，卻必須認識到那都是人性。」

▲《聽海湧》。（圖／公視提供）

《聽海湧》為還原各國在二戰前後南洋戰場上的角力，劇中角色包含澳洲人、日本人、臺灣人和福建人，劇組也邀來各國演員參與演出，除了由周厚安帶領的澳洲軍官團隊負責調查冷血屠殺案，還找來日本知名劇場演員塚原大助等人飾演日本軍官，與日本前駐臺外交官馬場克樹和戲劇新秀松大航也等人飾演日本律師團，《聽海湧》透過這些角色，希望能讓觀眾思考戰爭背後的複雜人性與歷史真相。