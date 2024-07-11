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《聲林之王2》正妹結婚了！睽違5年「繽棻熱」合體開唱

記者許逸群／台北報導

透過《聲林之王2》走紅的歌手「轉圈圈」蕭名棻與「最美空姐」徐樂芸，兩人因節目而相識。同為巨蟹座的超級I人，連MBTI測試兩人都是INFP的兩人，兩人也因這樣互相吸引、互相幫忙、共同合作了許多次演出，並且在2020年組團，取名為最萌身高差「繽棻熱」樂團，如今終於將再次合體演出。

▲▼《聲林之王》蕭名棻與徐樂芸合體開唱。（圖／「繽棻熱」提供）

▲▼《聲林之王》蕭名棻與徐樂芸合體開唱。（圖／「繽棻熱」提供）

▲▼《聲林之王》蕭名棻與徐樂芸合體開唱。（圖／「繽棻熱」提供）

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蕭名棻與徐樂芸希望能攜手一起在音樂的道路上繼續奮鬥，但在組團之後「就沒有然後了」。因疫情影響，兩人減少了許多公開活動，也不約而同地在這時期完成了自己的人生大事，升格為人妻，除了要兼顧家庭生活，適應新的身分，但在這期間其實兩人也沒有閒著，除了持續創作累積作品。

直到前陣子，沒有過音樂會經驗的徐樂芸，很想要再度唱歌給大家聽，於是跟擁有許多經驗的蕭名棻提起「我們是不是該合體了」。演唱時間就選在她們的生日月，希望將已積攢了5年的音樂故事，再次以「繽棻熱」的身分唱歌給大家聽。

蕭名棻與徐樂芸表示，其實只是藉著慶生名義，找一個專業的場地，配合專業的樂手，專心唱歌給大家聽。她們笑說：「慶生只是順便而已啦，歡迎大家揪大家一起來跟我們敘敘舊吧！」她們將在7月21日於台大後台咖啡演出。

▲▼《聲林之王》蕭名棻與徐樂芸合體開唱。（圖／「繽棻熱」提供）

▲《聲林之王》蕭名棻與徐樂芸合體開唱。（圖／「繽棻熱」提供）

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聲林之王2, 蕭名棻, 徐樂芸

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