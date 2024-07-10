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寶媽許願要去美國看大谷翔平　曾寶儀：我買單

記者葉文正／高雄報導

即將邁入70歲的寶媽，現在每天遊山玩水，日前女兒曾寶儀還買2000萬新宅給她，寶媽開心表示：「新房子太開心了，那是我夢寐以求的房子，小房子小陽台，充滿光線，我自己打理即可。」她說現在都婉拒上節目，但超愛《天才衝衝衝》，每天都要看，下午還要看，但如果去錄就是給自己屈辱，她也許願要到美國看大谷翔平，曾寶儀雖然嘴巴說不要，但肯定會讓媽媽完成願望。

▲曾寶儀對寶媽相當孝順。（圖／瑞醫提供）

▲曾寶儀(左)對寶媽相當孝順。（圖／瑞醫提供）

曾寶儀今天出席活動時說，「保養的話是越用心越值得，要懂得犒賞自己，要用最好東西在自己身上，不要三天捕魚，兩天曬網。」但她也坦承膽子很小：「是如果要主持頒獎典禮，或是要拍廣告，就會去做保養，但我又不敢做太侵入性的，皮膚也敏感，聽到有儀器就擔心，感謝吳董事長贊助，不然我們怎麼會來站台？而且皮膚清潔很重要，該洗的時候都要洗就對了。」

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▲寶媽超喜歡大谷翔平。（圖／翻攝臉書）

▲寶媽超喜歡大谷翔平。（圖／翻攝臉書）

寶媽也說，保養不是用嘴巴說，好累好忙都不是藉口，沒有保養之後都會有不一樣的結果出來，「我跟寶儀都是可以接受漸漸老去這件事，看到歲月痕跡，都很享受，但平常都很認真注意各個部位的基礎保養，一般都是保濕擦乳液即可，或是到SPA保養。」

▲道奇大谷翔平敲出本季第28轟，終結近期低潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平目前是國家聯盟全壘打王，也是世界知名球星。（圖／達志影像／美聯社）

而寶媽也表示，三年前開始喜歡大谷翔平，不管他是在天使隊，或是目前效力道奇隊，都很支持翔平，也許願70歲想要到美國洛杉磯去看大谷翔平比賽，雖然曾寶儀一直揮手說不要再說了，但旁人都知，孝順的她肯定會讓媽媽美夢成真。

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寶媽, 曾寶儀, 大谷翔平

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