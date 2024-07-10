江坤俊疑出軌護理師！她曝「醫界潛規則」…得罪小三下場超慘

▲黃宥嘉醫師在節目上剖析醫界小三當道情形。（圖／翻攝YT／新聞挖挖哇！）

圖文／CTWANT

外科名醫江坤俊近日爆出劈腿護理師、性騷擾等傳聞，雖然他始終發聲否認，但形象已一落千丈。知名眼科醫師黃宥嘉近日就在節目中強調，其實大部分的護理師都很專注、認真工作，只有少部分或許會透過「當小三」在醫院找靠山，追求用「權力關係」改善自己在醫院的處境。

近日，在鏡頭前有高曝光度的名醫江坤俊接連爆出醜聞，不僅遭週刊踢爆與女護理師婚外情，又傳出性騷女主持鄭凱云，如今再傳曾和護理師趁工作空檔在醫院小房間激戰，更讓對方懷孕，付了500萬封口費給女方老公才解決，愛家形象也因此跌至谷底。

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對於為什麼會有護理師願意當醫師的小三，眼科醫師黃宥嘉近日在參加談話節目《新聞挖挖哇！》時提到，自己過去擔任實習醫師時，就曾在開刀房被同學警告「你不要得罪那個護理師」，後來才知道她是某某某教授的小三，「妳得罪她，每天半夜一直被call，也沒什麼好事。」

黃宥嘉透露，這就是「白色巨塔下的潛規則」，該名護理師明明戴著手術帽，但瀏海是沒有紮進手術帽裡的，這樣做當然違背感染管控的相關規定，因為如果毛髮掉落到病患傷口，有可能會導致病人感染，但那個護理師就可以不遵守，「她就是要張揚出自己背後有靠山」。

黃宥嘉強調，護理師當小三，要的跟一般小三不一樣。別的小三看到護理師無償給醫師當小三「可能會笑死」，但她們想要的往往只是一種權力關係。但因為護理師的職場環境可能非常惡劣，對她們來說那怕只是可以吃臭豆腐、大腸麵線這樣的小吃，然後面對學姊、護理長也不用怕被刁難，就已經很開心了。但她也透露，這樣做的護理師，要是遇到靠山的醫師「倒台」，接下來遇到的待遇可能會更難堪。

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