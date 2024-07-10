男神瘦子升格二寶爸！　喜曝女兒預產期...鬆口第三胎計畫　

▲瘦子升格二寶爸。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

男神瘦子和老婆Jennifer結婚2年，前年喜迎1愛女，日前更再度傳出好消息，即將升格二寶爸，且也是女兒，消息一出引來粉絲一片祝福聲浪，他今出席活動，談及喜訊，瘦子開心笑說：「心情蠻穩定的，畢竟有經驗了，很開心。」問及會否擔心手忙腳亂？他則表示：「非常擔心，但必定會發生，就去面對，相信還是會蠻開心的。」

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▲瘦子今年至少已有6支代言。（圖／記者湯興漢攝）



瘦子也透露老婆預產期在今年夏天，但目前還沒有決定剖腹日期， 屆時也會預留時間全程陪產，他也心疼表示老婆目前是懷孕後期行動上比較不舒服，「睡眠上比較不好，孕婦比較燥熱，我會幫她蓋被。」至於會否計畫再拼一個男寶寶？瘦子笑說：「沒有覺得要再一個男生，先處理眼前的事情，順其自然。」而他上半年已手握6支，粗估進帳破千萬，魅力無法擋。

他先前和老婆去超商購物時，被男店員私自調岀監視器外流，引發熱議，對此，瘦子得知時第一時間直呼：「我不知道耶！」看完影片後，他也高EQ表示：「我不會生氣，也不能怎樣，至少我蠻帥的，沒有看起來很奇怪。」而先前師兄熱狗勇奪金曲歌王大獎，他也開心地說：「普天同慶，他一直都激勵我，這輩子都激勵我，全公司與有榮焉。」