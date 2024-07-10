ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男神瘦子升格二寶爸！　喜曝女兒預產期...鬆口第三胎計畫　

▲▼瘦子升格二寶爸。（圖／記者湯興漢攝）

▲瘦子升格二寶爸。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

男神瘦子和老婆Jennifer結婚2年，前年喜迎1愛女，日前更再度傳出好消息，即將升格二寶爸，且也是女兒，消息一出引來粉絲一片祝福聲浪，他今出席活動，談及喜訊，瘦子開心笑說：「心情蠻穩定的，畢竟有經驗了，很開心。」問及會否擔心手忙腳亂？他則表示：「非常擔心，但必定會發生，就去面對，相信還是會蠻開心的。」

▲▼瘦子今年至少已有6支代言。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瘦子今年至少已有6支代言。（圖／記者湯興漢攝）

瘦子也透露老婆預產期在今年夏天，但目前還沒有決定剖腹日期， 屆時也會預留時間全程陪產，他也心疼表示老婆目前是懷孕後期行動上比較不舒服，「睡眠上比較不好，孕婦比較燥熱，我會幫她蓋被。」至於會否計畫再拼一個男寶寶？瘦子笑說：「沒有覺得要再一個男生，先處理眼前的事情，順其自然。」而他上半年已手握6支，粗估進帳破千萬，魅力無法擋。

他先前和老婆去超商購物時，被男店員私自調岀監視器外流，引發熱議，對此，瘦子得知時第一時間直呼：「我不知道耶！」看完影片後，他也高EQ表示：「我不會生氣，也不能怎樣，至少我蠻帥的，沒有看起來很奇怪。」而先前師兄熱狗勇奪金曲歌王大獎，他也開心地說：「普天同慶，他一直都激勵我，這輩子都激勵我，全公司與有榮焉。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

推薦閱讀

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

江坤俊醜聞幕後黑手曝光！4個月前就下通牒　跟拍17天連環爆

江坤俊醜聞幕後黑手曝光！4個月前就下通牒　跟拍17天連環爆

曾馨瑩帶女兒奔捷克避暑　「郭台銘10億古堡」美景曝光

曾馨瑩帶女兒奔捷克避暑　「郭台銘10億古堡」美景曝光

遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差

遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

江坤俊醜聞幕後黑手曝光！4個月前就下通牒　跟拍17天連環爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瘦子E.SO

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳慷仁幫罕病童沐浴動作熟練！全聯捐款功能升級「全支付也能捐」
  2. 當2屆金曲評審團主席　陳子鴻揭真實心聲：半條命都沒了　
  3. 李沐自爆高中不上課「教官敲家門關切」　吳慷仁一聽：我的不能播
  4. 咪妃結婚3年突喊「受不了婆婆」！　親曝私下互動：我會愛死妳
  5. 溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平
  6. 吳慷仁親口提柴智屏　現身揭「拒絕接演主因」曝兩人關係！
  7. 假裝快遞「騙EXO、NCT住處地址」還囂張直播！　法院判決出爐
  8. 為歐陽妮妮戒掉10年菸癮！　張書豪忍了2個月：想陪愛的人久一點
  9. 蔡思韵、劉俊謙「路邊吵架」過程全被錄！　她親曝一地雷「瞬間臉臭」
  10. 男神瘦子升格二寶爸！　喜曝女兒預產期...鬆口第三胎計畫　

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366