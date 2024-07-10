LuLu主持金曲遭批　曾寶儀私下暖心指點　寶媽見許富凱未得獎拒看

記者葉文正／高雄報導

LuLu主持第35屆金曲獎主持棒，表現引發網友兩極評論。今（10日）曾寶儀攜寶媽一同出席SPA館記者會，談及此事，她透露典禮結束後有傳訊給LuLu，提醒她「睡飽後，第二天照常起床工作，就這麼簡單」，給予安慰，除此之外，也分享過去的經驗。

▲曾寶儀(左)與寶媽一起出席SPA館活動。（圖／記者葉文正攝）

曾寶儀在金曲獎典禮結束後，透露跟LuLu發訊息聊天，「因為我們都很喜歡這份主持這個工作，這行你做久都會有人喜歡、或是不喜歡，不管做得再好也會有人批評你。」

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▲ 曾寶儀 。（圖／記者黃克翔攝）

她也同時也稱讚LuLu是很樂觀的人，平常就是嘻嘻哈哈帶給大家快樂，調適得非常好，也認為LuLu還年輕又認真，大家應該多給他一點鼓勵。曾寶儀透露自己有看金曲獎，但遇到電視沒畫面，只能用聽的，其中聽到熱狗喊：「等一下」，就知道出事了。

▲金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

而寶媽則說典禮前有傳訊給許富凱，她說，「富凱，我就在家守著你，看你得獎」，不過最終許富凱未能鍍金，寶媽表示後面就沒繼續看下去了。

先前曾寶儀接下金秀賢來台的主持工作，談及此事，笑說：「他來之前一個禮拜，我的電視上都是金秀賢，我大量看他的作品、戲劇、綜藝《淚之女王》的幕後花絮，只要一個環節用得上就用得上。」活動結束後，自己在後台也向金秀賢說：「我覺得你是非常好的演員，我真心希望你可以拍很多好戲。」金秀賢聽完也相當開心向他表達感謝，還稱呼曾寶儀是姊姊。