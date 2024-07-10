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雷光夏9年沒發片...一推出就斷貨「成絕版品」　驚呆：出道以來第一次碰到

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手雷光夏睽違九年推出最新創作專輯《小故事Short Stories》，今（10日）實體專輯正式上市，卻因為樂迷預購太熱烈，首批存量斷貨，導致在發片日當天面臨貨架1張都沒有的奇景，等於是未發片就絕版，雷光夏得知又驚又喜：「真是絕了！」表示成為創作歌手以來第一次碰到這情形，但雷光夏目前尚未有再版的考量，呼籲大家可以透過串流欣賞。

▲▼雷光夏、蕭雅全〈小故事〉。（圖／聲音紡織提供）

▲雷光夏找來導演蕭雅全〈小故事〉。（圖／聲音紡織提供）

雷光夏專輯《小故事 Short Stories》，隱喻每個生命都是由無數微小的故事所構成，「而這些故事看似平凡，卻對身處其中的人事景物有深刻意義。」專輯同名歌曲〈小故事〉的誕生源自雷光夏觀察父母相處的細節，簡短又堅定描繪了對家庭、友誼和記憶等多方面的深厚情感，「爸媽相遇之初，爸爸就開始為當時的少女媽媽講故事，後來，這成了他們之間愛的表達方式。」又侃侃說：「這首歌想表達的是，有那麼一些時刻，你跟喜愛的人一起聽著音樂，說著那些熟悉的故事，說著說著，時間就這麼過去了。」

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MV還邀請到金馬獎及剛以《老狐狸〉拿下北影最佳導演的蕭雅全來編導與設計，腳本是他和就讀大學電影科系兒子共同催生，MV以AI生成製作，耗費4個月，風格激似林布蘭、維梅爾的巴洛克畫風，呈現「反烏托邦」的復古西洋美學，而時代背景卻又設定在西元2305年、由電腦統治的未來世界。

▲▼雷光夏、蕭雅全〈小故事〉。（圖／聲音紡織提供）

▲〈小故事〉MV以AI生成製作。（圖／聲音紡織提供）

雷光夏表示非常感謝蕭雅全，在MV團隊製作過程中，自己曾多次想前往幫忙和致意，但都被體恤她當時正奔波於照顧病榻父親的蕭雅全，總是以一句「妳別來亂啦」，要當時身心俱疲的雷光夏，能夠多點時間休息，老友蕭雅全的貼心讓雷光夏更是銘感於心。

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