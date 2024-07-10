王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

▲王子和席惟倫緋聞被傳了一年多，有讀者爆料兩人至今關係依舊穩定。（圖／翻攝自王子、席惟倫IG）

圖文／CTWANT

邱勝翊（王子）跟席惟倫緋聞傳了一年，當時為了不讓媒體捕捉同框畫面，王子「丟包」席惟倫要她下車揹著沉重球具自己去搭捷運，兩人對戀情始終不鬆口，至今也完全不認；最近席惟倫為了《我想和你在一起》接受媒體訪問時，仍堅持雙方僅是「朋友」關係。不過本刊發現，王子依舊開著去年那輛緋聞特斯拉出沒她身邊，這次不僅沒丟包，還貼心幫她揹著她工作的那一包，整車滑進她家社區，妥妥地把人跟包都送到家，過了一年，體貼程度有大大升級。

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▲本月3日晚上席惟倫完成電影首映工作後，提著一包黑色袋子準備離開，有粉絲求合影有求必應。（圖／CTWANT提供）

▲隔日零點10分，席惟倫跟王子一起離開粿粿的住處。（圖／CTWANT提供）

7月3日晚間9點48分，這晚席惟倫正忙電影《我想和你在一起》首映工作，結束活動後，隨後搭乘計程車到台北市一處住宅社區，據悉這裡是粿粿的住處。上月的19日晚間7點多，席惟倫結束媒體訪問後也是搭車到此，一直待到深夜1點多才離開回到自己位於新北市的家，時常在粿粿家待到凌晨才離開，看得出她們交情真是非常好。

▲王子肩上出現席惟倫原本那包黑色袋子，這次互動十分貼心。（圖／CTWANT提供）

▲王子直接將車開進席惟倫家社區。（圖／CTWANT提供）

時間回到7月3日，席惟倫在粿粿家待到次日（4日）凌晨零點10分才離開，下樓時，身邊還多了個伴，就是緋聞男友王子就此登場，兩人雖然都是《全明星運動會》成員，但是卻是不同梯，能建立起如此深厚情意也令人好奇。兩人邊走邊聊，一路到附近的停車場，細看王子肩上揹著一袋黑色物品，就是席惟倫工作完扛來的那包，看來幫女生揹包是好男伴的基本配備。

▲席惟倫在地下停車場下車返家。（圖／CTWANT提供）

▲王子再開車離開回自己家。（圖／CTWANT提供）

接著王子駕駛黑色特斯拉Model S，載著席惟倫返回她在新北市的住處，由於該社區停車場有提供外車停放，王子直接將車開進停車場，放席惟倫下車後，車子又開出去。警覺性極高的王子，當晚似乎又開啟敏感雷達，車子一離開席惟倫家停車場，便在路口停在馬路中間不動，觀察了一會兒，他看到停放在路邊的車輛駛離，他才加速開走，該車款不愧是加速性能優異的車輛，轉瞬間已不見影子。

▲王子當時發限動穿的與接送席惟倫回家的服裝是同套服裝。（圖／翻攝自王子IG）

7月5日凌晨零點33分，就在送席惟倫回家的隔天，同一場景，王子的特斯拉再度出現在席惟倫家附近，先是在附近繞了一圈觀察環境後，才開進停車場內，可以清楚看見副駕駛座沒有乘客。只待了8分鐘，車子又開出停車場，然後加速離開。

比起去年緋聞剛曝光時，王子被形容是霸道總裁，放席惟倫在捷運站下車，讓她一個人揹著高爾夫球具在風雨中凌亂，盛世美顏頓時狼狽得一臉大便，王子事後被譴責是「丟包」，王子也解釋說是剛好送她去捷運站，除非「順路」或「住附近」才可能「順便」送朋友回家。

而這次王子不僅幫席惟倫拿東西，還一次到位把人跟包送到家，還是有紳士的一面無誤。只是這回從粿粿在台北市的家出發，送席惟倫到新北市住處，再回自己的住處，這路線折返既不順路，也無法說成是住在附近，可能是貼心指數有校正回歸。

對此，席惟倫回應：「我們一群朋友去粿粿家聚會，時間晚了就送我回家。」王子經紀公司喜鵲娛樂則回覆，「全明星聚會，夜深了送朋友回家，謝謝關心。」

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