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舞陽為這個食物槓上阿根廷　妙雅批台灣水餃太無聊

記者葉文正／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請各國來賓，馬丁(瑞典)、田舞陽(巴西)、柯龍(美國)、小玉(泰國)、妙雅(波蘭)，分享自己國家的驕傲，如果要比「這個」我們國家絕對不會輸！

▲妙雅帶來自己做的波蘭香菇水餃給大家吃。（圖／緯來提供）

▲舞陽力挺巴西烤肉。（圖／緯來提供）

台灣與巴西混血的田舞陽，驕傲表示如果談到對牛肉的了解程度，巴西絕對是第一，田舞陽說巴西烤肉是全世界最好吃的，去到巴西隨便一家烤肉店，都有最少20種牛肉部位可以選擇，且每個部位的刀法跟烤的時間都不一樣，連切肉的角度也很講究，可以切到你想要的熟度，還能吃到飽根本是牛肉天堂。

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▲妙雅帶來自己做的波蘭香菇水餃給大家吃。（圖／緯來提供）

▲妙雅帶來自己做的波蘭香菇水餃給大家吃。（圖／緯來提供）

田舞陽說有次跟朋友約聚餐，每人要準備一樣食物，本來想準備他最驕傲的巴西烤肉，沒想到一位阿根廷朋友說他們阿根廷烤肉是最好吃的，結果兩人為了誰國家的烤肉最好吃，吵得不可開交，讓田舞陽哭笑不得：「鬧得好煩，後來氣氛都不太好。」

▲妙雅帶來自己做的波蘭香菇水餃給大家吃。（圖／緯來提供）

▲妙雅認為台灣水餃太無聊。（圖／緯來提供）

瑞典籍藝人馬丁說別跟瑞典人比DIY能力，瑞典人都會自己裝潢布置家裡，IKEA也是瑞典人創辦的。馬丁分享真的很受不了台灣美學：「為什麼都沒有美感。」主持人曾國城一臉質疑，讓馬丁趕緊又補充：「台灣人不重視美感，重視CP值高、便宜。」馬丁說自己去過很多不管是外國人或台灣人的家，看起來都跟空屋一樣，擺張床一台電視就沒了，完全沒有靈魂，所以他就動手DIY改造租屋空間，把廚房全部塗新，房間牆面也自己畫畫設計改造，電燈、開關、手把也全都換新，還把房間門切洞做了一個貓門，讓美國代表柯龍驚呼：「你房東OK哦！」

波蘭人妙雅則要跟台灣人戰水餃！「你們的水餃真的太無聊了！」曾國城疑惑：「水餃是你們國家的料理？」妙雅激動表示：「當然是啊！」妙雅說大家以為水餃只有在中國或者亞洲這邊，但其實沒有，波蘭的水餃是非常非常厲害的。

妙雅分享自己來台灣的時候很想念家鄉的水餃，跑去買連鎖店水餃，但五天就吃完所有口味，非常無聊，妙雅接著分享，波蘭的水餃千變萬化，料理方式多元，包的內餡也各式各樣，有甜有鹹，像是包藍莓、覆盆莓、草莓，再塗個奶油可以當點心甜點，鹹的有起司培根、馬鈴薯洋蔥、鴨肉、魚肉各種你想得到的口味都有，主持人曾國城問妙雅最喜歡吃台灣什麼口味的水餃，妙雅興奮地說是玉米口味：「因為玉米我們波蘭人沒想到。」

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