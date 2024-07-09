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田中千繪「化身導遊」帶友遊台北！　獲讚感動喊：繼續做觀光大使

記者王靖淳／綜合報導

日本女星田中千繪來台發展10多年，當年憑著電影《海角七號》走紅，平時會在社群記錄日常的她，今（9）日發文分享，日本朋友來台北觀光，而自己再次擔任導遊的心情，同時也表示：「我會繼續努力做民間觀光大使。」

▲田中千繪（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

▲田中千繪發文分享帶日本友人遊台灣。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

田中千繪提到，自己帶著首次來台的日本朋友遊覽台北，並造訪深受日本人喜愛的小籠包餐廳，還一起前往久違的故宮博物院，原本打算觀賞著名的翠玉白菜，然而卻因翠玉白菜「出差」而未能如願。為此，田中千繪幽默表示：「這次沒看到翠玉白菜，應該是下次再來看看它的意思吧！」

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▲田中千繪（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

▲田中千繪會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

田中千繪表示，最近台北的天氣常常在下午開始下大雨，她的朋友也首次體驗到什麼叫做「雷陣雨」。即便如此，她依然帶朋友登上台北101觀景台，原本她擔心雨天的景色會影響觀景體驗，但幸運的是，當她們抵達觀景台時，雲層逐漸散開，夕陽露出，呈現出一幅非常神聖的台北景象。為此，田中千繪驚呼：「我從101的觀景台看這個景色看好多次了，但這次的感覺完全不一樣！」

▲田中千繪。

▲田中千繪表示將繼續扮演好「民間觀光大使」的角色。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

最後，田中千繪分享朋友對台灣的熱愛之情，當朋友在回日本前對她說「我好喜歡台灣！」時，自己頓時感到由衷的欣慰。她坦言，每次聽到朋友們來台灣旅行的正面評價時，內心裡總是無比開心，同時也表示，自己會繼續努力扮演好「民間觀光大使」的角色，帶更多的外國朋友體驗台灣的美好。

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田中千繪, 日本女星

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