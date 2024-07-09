ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林依晨宣布新身份！「賢妻良母也要做自己」　情牽吳可熙大談女女戀

記者蕭采薇／台北報導

金鐘影后林依晨演技大受好評，近期更升格為電影監製，為經紀人周美豫擔任導演的最新力作《失明》中擔任女主角。林依晨在片中大談女女戀，原本是賢妻良母，卻在與吳可熙飾演的初戀學姊羅雪津重新相遇後，看似完美順遂的生活逐漸動搖。

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡大談女女戀。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡大談女女戀。（圖／周子娛樂提供）

《失明》主演陣容包含吳可熙、劉敬、李銘忠等實力派演員。林依晨說：「希望透過這部電影，讓更多人看見自己的故事與狀態。在各種身分之下，都還是要保留一個『做自己』的選項。」首度擔任電影監製的林依晨，從籌資、劇本到電影製作與宣傳，樣樣親力親為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林依晨說：「參與幕後製作又同時作為演員，是一大挑戰。可以在這樣的文本裡擔任監製，真的學習到很多！而且我真的好擔心劇組吃不飽，所以常常準備不同的美食來慰勞辛苦的大家。」演周美豫透露，故事最初版本，其實是以男性為主角，但經過多方思考討論後，製作團隊決定大膽翻轉原先設定，以女性關係為故事主軸。

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡大談女女戀。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨監製並主演《失明》，刻畫女性在婚姻中自我追尋的糾結與困境。（圖／周子娛樂提供）

電影寫實刻劃了初戀的遺憾、家庭羈絆中的動容與掙扎、現實無奈下的自我認同。林依晨表示，會有這麼特別的片名，是因為人們在一段關係當中，常常眼明卻心盲，看不見人事物最重要的本質。她所飾演的書儀也是在視力逐漸出現狀況後，才更清楚地感受到那些對自己最寶貴的東西。

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡大談女女戀。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨原是賢妻良母，重遇吳可熙飾演的初戀學姊後逐漸動搖。（圖／周子娛樂提供）

電影《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，並由多次以女性視角創作、長期關注性別議題的導演周美豫執導，透過影像細膩刻畫現代家庭角色的多重掙扎，以及女性在婚姻中自我追尋的糾結與困境。林依晨說：「《失明》講述的不僅僅是一個女性自覺的故事，同時也是每個人內在掙扎和成長的寫照。」

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡大談女女戀。（圖／周子娛樂提供）

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡有許多精采對手戲。（圖／周子娛樂提供）

電影《失明》改編自《父後七日》作者劉梓潔首部獲獎同名小說，更曾經入圍2020年金馬創投。劇本歷時四年開發，投入近4000萬經費打造。電影也希望透過大眾的力量，募集後製、宣傳與發行經費，盼透過群眾集資，能有更多機會與國際觀眾交流，分享多元社會、性別議題等不同的文化樣貌。

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡大談女女戀。（圖／周子娛樂提供）

▲新銳導演周美豫擅長以女性觀點敘事，她也是林依晨多年來的經紀人。（圖／周子娛樂提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

推薦閱讀

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

NONO死不認性侵「很多秘密證人」都出面了！　吹哨者發聲：咬死他不放

NONO死不認性侵「很多秘密證人」都出面了！　吹哨者發聲：咬死他不放

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林依晨, 吳可熙, 失明

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡阿嘎把心情唱成歌「我很好騙」！　嘆：以為人再無情也至少有底線
  2. 林依晨宣布新身份！「賢妻良母也要做自己」　情牽吳可熙大談女女戀
  3. 前AV女優上原亞衣　自曝「精神已崩壞」！粉絲嚇壞
  4. 葉全真獻大巨蛋初體驗！　54歲零修圖回眸近照曝光
  5. 自動停車變撞車！　王瑞玲「傻眼百萬車凹了」：人平安，心不爽
  6. 江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰
  7. 3歲兒「腳瘀青喊痛」想坐博愛座！　歐陽靖還原過程：無言翻白眼
  8. 好友金曲前1天驟逝！　徐暐翔落馬悲痛心聲全說了
  9. 江坤俊陷桃色醜聞請辭《健康2.0》！　節目製作單位發聲
  10. BTS Jin驚喜回母校！　學弟們超嗨「淋雨也要朝聖」狂奔

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366