林依晨宣布新身份！「賢妻良母也要做自己」　情牽吳可熙大談女女戀

記者蕭采薇／台北報導

金鐘影后林依晨演技大受好評，近期更升格為電影監製，為經紀人周美豫擔任導演的最新力作《失明》中擔任女主角。林依晨在片中大談女女戀，原本是賢妻良母，卻在與吳可熙飾演的初戀學姊羅雪津重新相遇後，看似完美順遂的生活逐漸動搖。

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡大談女女戀。（圖／周子娛樂提供）

《失明》主演陣容包含吳可熙、劉敬、李銘忠等實力派演員。林依晨說：「希望透過這部電影，讓更多人看見自己的故事與狀態。在各種身分之下，都還是要保留一個『做自己』的選項。」首度擔任電影監製的林依晨，從籌資、劇本到電影製作與宣傳，樣樣親力親為。

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林依晨說：「參與幕後製作又同時作為演員，是一大挑戰。可以在這樣的文本裡擔任監製，真的學習到很多！而且我真的好擔心劇組吃不飽，所以常常準備不同的美食來慰勞辛苦的大家。」演周美豫透露，故事最初版本，其實是以男性為主角，但經過多方思考討論後，製作團隊決定大膽翻轉原先設定，以女性關係為故事主軸。

▲林依晨監製並主演《失明》，刻畫女性在婚姻中自我追尋的糾結與困境。（圖／周子娛樂提供）

電影寫實刻劃了初戀的遺憾、家庭羈絆中的動容與掙扎、現實無奈下的自我認同。林依晨表示，會有這麼特別的片名，是因為人們在一段關係當中，常常眼明卻心盲，看不見人事物最重要的本質。她所飾演的書儀也是在視力逐漸出現狀況後，才更清楚地感受到那些對自己最寶貴的東西。

▲林依晨原是賢妻良母，重遇吳可熙飾演的初戀學姊後逐漸動搖。（圖／周子娛樂提供）

電影《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，故事描述一個表面看似完美的家庭，背後卻隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，並由多次以女性視角創作、長期關注性別議題的導演周美豫執導，透過影像細膩刻畫現代家庭角色的多重掙扎，以及女性在婚姻中自我追尋的糾結與困境。林依晨說：「《失明》講述的不僅僅是一個女性自覺的故事，同時也是每個人內在掙扎和成長的寫照。」

▲林依晨與吳可熙在電影《失明》裡有許多精采對手戲。（圖／周子娛樂提供）

電影《失明》改編自《父後七日》作者劉梓潔首部獲獎同名小說，更曾經入圍2020年金馬創投。劇本歷時四年開發，投入近4000萬經費打造。電影也希望透過大眾的力量，募集後製、宣傳與發行經費，盼透過群眾集資，能有更多機會與國際觀眾交流，分享多元社會、性別議題等不同的文化樣貌。

▲新銳導演周美豫擅長以女性觀點敘事，她也是林依晨多年來的經紀人。（圖／周子娛樂提供）



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