快訊／蘇打綠馨儀證實6年婚姻出狀況：學習以家人的身份相處

記者蔡琛儀／綜合報導

蘇打綠貝斯手馨儀與錄音師老公單為明結婚6年，今《鏡週刊》報導唱片圈盛傳單為明背叛婚姻，兩人關係瀕臨破裂。稍早馨儀和單為明發文，坦言雙方正在學習以家人的身份相處，現在最在意最關心的都是孩子們可以快樂長大，證實兩人婚姻的確遇到一些狀況，對此蘇打綠經紀人僅表示：「私領域不回應。」

▲蘇打綠馨儀證實婚姻的確有些狀況。（圖／翻攝IG／claire_sodagreen）

馨儀2018年突然宣布結婚且懷有4個月的身孕，震驚樂迷。她當時發文表示，在蘇打綠休團前的巡演，在沒預期狀況下，認識了男方，「從了解他愛上他之後，我們就有開始計劃要結婚生小孩了，他是一個比我記性好、有耐心又脾氣好的人，我在他身邊的時候可以耍笨、變糊塗，或有些小任性，我們分享相同的興趣、喜好，也包容彼此不同的想法、習慣，一切發生都太自然了，自然到讓我知道，就是他了。」

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原本對於結婚偏好低調、簡單，甚至有點叛逆，不嚮往辦婚禮的馨儀，在言語中透露想要求婚，沒想到老公在沒預料到時，給了她一個剛剛好的驚喜，「我自以為是鐵漢，卻忍不住在讀到卡片那行字不到兩秒就哭了，然後我就心滿意足了。」如今兩人證實的確遇到一些狀況，令不少歌迷也都相當不捨。