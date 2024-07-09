ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／蘇打綠馨儀證實6年婚姻出狀況：學習以家人的身份相處

記者蔡琛儀／綜合報導

蘇打綠貝斯手馨儀與錄音師老公單為明結婚6年，今《鏡週刊》報導唱片圈盛傳單為明背叛婚姻，兩人關係瀕臨破裂。稍早馨儀和單為明發文，坦言雙方正在學習以家人的身份相處，現在最在意最關心的都是孩子們可以快樂長大，證實兩人婚姻的確遇到一些狀況，對此蘇打綠經紀人僅表示：「私領域不回應。」

▲▼蘇打綠馨儀。（圖／翻攝IG／claire_sodagreen）

▲蘇打綠馨儀證實婚姻的確有些狀況。（圖／翻攝IG／claire_sodagreen）

馨儀2018年突然宣布結婚且懷有4個月的身孕，震驚樂迷。她當時發文表示，在蘇打綠休團前的巡演，在沒預期狀況下，認識了男方，「從了解他愛上他之後，我們就有開始計劃要結婚生小孩了，他是一個比我記性好、有耐心又脾氣好的人，我在他身邊的時候可以耍笨、變糊塗，或有些小任性，我們分享相同的興趣、喜好，也包容彼此不同的想法、習慣，一切發生都太自然了，自然到讓我知道，就是他了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本對於結婚偏好低調、簡單，甚至有點叛逆，不嚮往辦婚禮的馨儀，在言語中透露想要求婚，沒想到老公在沒預料到時，給了她一個剛剛好的驚喜，「我自以為是鐵漢，卻忍不住在讀到卡片那行字不到兩秒就哭了，然後我就心滿意足了。」如今兩人證實的確遇到一些狀況，令不少歌迷也都相當不捨。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

淡水幾米遊樂場遭惡搞！3男跨坐搖10秒掰斷柵欄

推薦閱讀

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！　醫院多次激戰被撞見：留下內褲逃跑

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！　醫院多次激戰被撞見：留下內褲逃跑

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

NONO死不認性侵「很多秘密證人」都出面了！　吹哨者發聲：咬死他不放

NONO死不認性侵「很多秘密證人」都出面了！　吹哨者發聲：咬死他不放

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

蔡阿嘎妻認了「這陣子2習慣極度不正常」！74萬人前宣誓決心：監督我

蔡阿嘎妻認了「這陣子2習慣極度不正常」！74萬人前宣誓決心：監督我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！　醫院多次激戰被撞見：留下內褲逃跑

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

NONO死不認性侵「很多秘密證人」都出面了！　吹哨者發聲：咬死他不放

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蘇打綠, 馨儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 江坤俊陷桃色醜聞請辭《健康2.0》！　節目製作單位發聲
  2. BTS Jin驚喜回母校！　學弟們超嗨「淋雨也要朝聖」狂奔
  3. 江宏恩夏語心父女同床！《願望》訪問狂歪樓…江祖平揮手急解釋
  4. 4天前才來...MAMAMOO輝人突宣佈「下個月高雄開唱」網暴動
  5. Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」
  6. Faye詹雯婷新歌洩心聲　談昔對愛情執著：單純相信愛很難得
  7. 妻花100塊買「純慾天花板」！余祥銓回答超老實 柔柔：男生審美果然不一樣
  8. 琳妲擔心男友被元元搶走　背後原因終於講開了
  9. 愛雅甜曬「老公視角照」放閃！　結婚2年羞讚：我真的撿到寶
  10. 10年前切胃復胖了！劉曉憶首曝「第二次開肚」動曠腸手術狂瘦10kg

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366