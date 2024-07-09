Legacy爆衝突！男台下暴衝扯髪 在場人士細看苦主「是金鐘男配」

▲巫建和被爆上月底在Legacy與人發生衝突。（圖／翻攝自巫建和IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

《正宗華語金曲之夜》上月底在Legacy登場，當天不僅新科金曲歌王MC HotDog熱狗驚喜現身嗨翻全場，據了解，當天現場還發生衝突事件，且主角竟是曾獲得金鐘獎最佳男配與金馬獎最佳男主角提名的藝人巫建和。

據在場人士透露，當天台上在表演時，台下突然有爭執聲，原先以為是情侶彆扭，從一開始互瞪到拉拉扯扯，接著男方突然衝去抓住女生頭髮，用額頭頂著對方額頭，不停說著「對不起，我們沒事吧」。

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▲今年三月巫建和曾在大港開唱的大雄丸舞台擔任放歌DJ。（圖／翻攝自巫建和IG）



在場人定睛一看，才發現那個女生並不是女生，而是藝人巫建和，他當時簡短回覆「真的沒事」，讓事件迅速落幕。因為當時現場光線並不充足，加上巫建和留著及肩髮、一臉清秀，才被誤認成女生。

巫建和會出現在這活動，似乎也不意外，他3月份曾在大港開唱的大雄丸舞台擔任放歌DJ，精心準備歌單，國語、英語金曲播放。上月他還帶著陳以文出沒台北市信義區夜店，被陳以文PO上threads，他還上去回覆「不要發文啦老爸」，不過他自己也在社群上PO照發文，還笑虧「整個信義區的人看到我爸（陳以文）都要用很怪的方式打招呼，並且稱呼他：尊者」。threads上也有不少網友曾在酒吧、夜店捕獲野生巫建和，私下夜生活還挺繽紛的。

▲陳以文在threads上分享巫建和帶他到信義區夜店玩。（圖／翻攝自陳以文threads）



其實巫建和四年前曾分享，拍《白日夢外送王》殺青酒結束後，和禾浩辰、郭源元等人一起到夜店續攤，那是他第一次去夜店，還說「我覺得跟對的人去蠻好玩的」，更透露自己一直都想到信義區的夜店玩，並自爆曾因穿短褲、拖鞋，直接被圍事擋在門外，才知道原來夜店是有服裝儀容的規定限制。

巫建和經紀人向本刊回應，「謝謝關心，當天建和確實跟好朋友去了華語金曲之夜，但沒有印象有傳聞發生衝突這件事，估計是誤會或是認錯人了。」

▲巫建和不時會分享自己工作或休閒的繽紛生活照。（圖／翻攝自巫建和IG）



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