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蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

【獨家】【低調婚拉警報】遭錄音師老公背叛　蘇打綠馨儀瀕離婚

▲蘇打綠貝斯手馨儀結婚6年，如今傳出因老公不忠，婚姻亮紅燈。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

蘇打綠正在進行「二十年一刻」世界巡演，樂團忙碌於各地演唱時，唯一的女性成員馨儀，家庭生活則處於焦頭爛額中；據了解，唱片圈瘋傳馨儀的錄音師老公單為明背叛婚姻，兩人關係瀕臨破裂。

馨儀作為蘇打綠中唯一的一朵紅花，一直給人低調少言的形象，過去常常因為單身被青峰調侃的她，2018年驚喜宣布結婚，且是雙喜臨門，婚訊曝光時，已經懷有4個月的身孕。　

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老公評金曲　婚姻出狀況

如今6年過去，馨儀鮮少公開談論婚姻，但據唱片圈瘋傳的消息，馨儀遭丈夫背叛，而且男方已提離婚，但馨儀並不同意；關於金曲獎時，牽扯蘇打綠與林暐哲的風波，她還情緒稍稍失控，對阿龔講重話，原來是私下出了大事。

馨儀的老公單為明，是知名的混音、錄音師，更是今年金曲獎評審委員之一，在圈內的地位不言而喻。據了解，與馨儀婚變期間，單為明的工作狀態也不太好，一起工作的同事雖有感受到他的失常，卻不敢開口問是否家裡出了問題，如今對照下，與馨儀的婚姻出狀況，早可看出一些端倪。

據報，馨儀和老公是2017年底，透過朋友介紹而認識，當時就已一見鍾情並低調交往；她連蘇打綠的其他團員都沒多交代，大家都是透過聚會才漸漸知道單為明的存在。知情友人對外透露，這對姐弟戀因為個性合拍，加上單為明有禮貌、話不多，因此團員們對他讚譽有加。

【獨家】【低調婚拉警報】遭錄音師老公背叛　蘇打綠馨儀瀕離婚

▲青峰遭林暐哲告上法院時，馨儀出庭作證力挺。（圖／東方IC）

新婚好孕到　幸福恐告終

原本抱持不婚主義的馨儀，2018年農曆年後就登記結婚、嫁給了單為明；當時馨儀拿著結婚證書，一一給團員們簽名，希望他們擔任見證人，並且收到他們的祝福；新婚沒多久，過了4個月左右，馨儀就傳出懷孕的好消息，歡喜分送喜餅，至親好友收到之後，消息漸漸傳開，沒想到2024年再爆婚姻關係瀕臨破裂。

【獨家】【低調婚拉警報】遭錄音師老公背叛　蘇打綠馨儀瀕離婚

▲馨儀在巡演期間和團隊開心過生日，當時恐已鬧婚變。（圖／翻攝自馨儀IG）

其實從社群網站上看得出來，馨儀很愛小孩，當初宣布婚訊時說：「沒錯，你沒看錯，我結婚了，然後玩了好久別人小孩，終於我也要當媽媽了！」

馨儀當時提到老公單為明說：「從了解他愛上他之後，我們就有開始計畫要結婚生小孩了，他是一個比我記性好、有耐心又脾氣好的人，我在他身邊的時候可以耍笨、變糊塗，或有些小任性，我們分享相同的興趣、喜好，也包容彼此不同的想法、習慣，一切發生都太自然了，自然到讓我知道，就是他了。」只是如今看來，現實似乎沒有當初講得如此美好。

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▲蘇打綠因版權糾紛，一度改名為「魚丁糸」，經過紛擾後拿回原名。（圖／鏡週刊提供）

回應

蘇打綠經紀人葉玫君回應：「臆測與私領域、不予回應。」

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