吳慷仁暴走被傳「導火線是邵雨薇」　她本人現身親自回應了！

記者黃庠棻／台北報導

台劇《都市懼集》被稱為「沒有鬼的恐怖故事」，全劇6集共34個極短篇、78名演員，集結金馬金鐘帝后陣容。今（8）日舉辦首映會，唐綺陽、邵雨薇、曾博恩、黃河、李沐、初孟軒、雷嘉汭、盧以恩等人都到現場共襄盛舉。

▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram）

剛從日本遊學回國的邵雨薇，回到台灣後馬不停蹄地進入宣傳工作，只不過男友吳慷仁8日在私人臉書點名抱怨「偶像劇」教母柴智屏，其中一個原因是當年對方監製的電影《樓下的房客》試鏡時，要求李杏、邵雨薇當場脫衣看身材，吳慷仁後來得知此事超級不滿。對此，邵雨薇被問到此事時，表情嚴肅地說道「這一點我要澄清」，坦言兩人沒有討論過這件事情，強調「那個時候我們根本不認識」。

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▲邵雨薇談及吳慷仁的發文。（圖／翻攝自臉書／邵雨薇）

不僅如此，邵雨薇也低調談及男友吳慷仁砲轟柴智屏一事，表示「還是要問慷仁」，認為這種事比較私人且主觀，還是要問本人比較好。邵雨薇在《都市懼集》劇中詮釋獨居女子的恐懼，主演的「街景圖」被不少媒體評為「最恐懼、最驚悚的情節」。

▲《都市懼集》邵雨薇。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，邵雨薇也透露自己曾遇過跟蹤狂，坦言自己某次走在地下街，突然發現自己後方有怪人跟蹤，且時快時慢，讓她感到相當不舒服，最後趕快衝上計程車，沒想到對方還不放過，甚至狂拍計程車的玻璃，讓她崩潰大喊「司機快開車，我不認識這個人」，過程相當驚悚。《都市懼集》7月12日起於CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡獨家更新上架、CATCHPLAY電影台61頻道恐懼獨播，給觀眾滿滿一個月的恐懼。