ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳慷仁暴走被傳「導火線是邵雨薇」　她本人現身親自回應了！

記者黃庠棻／台北報導

台劇《都市懼集》被稱為「沒有鬼的恐怖故事」，全劇6集共34個極短篇、78名演員，集結金馬金鐘帝后陣容。今（8）日舉辦首映會，唐綺陽、邵雨薇、曾博恩、黃河、李沐、初孟軒、雷嘉汭、盧以恩等人都到現場共襄盛舉。

▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram、吳慷仁臉書）

▲邵雨薇曬出一系列美照。（圖／翻攝自邵雨薇Instagram）

剛從日本遊學回國的邵雨薇，回到台灣後馬不停蹄地進入宣傳工作，只不過男友吳慷仁8日在私人臉書點名抱怨「偶像劇」教母柴智屏，其中一個原因是當年對方監製的電影《樓下的房客》試鏡時，要求李杏、邵雨薇當場脫衣看身材，吳慷仁後來得知此事超級不滿。對此，邵雨薇被問到此事時，表情嚴肅地說道「這一點我要澄清」，坦言兩人沒有討論過這件事情，強調「那個時候我們根本不認識」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邵雨薇愛貓病逝。（圖／翻攝自臉書／邵雨薇）

▲邵雨薇談及吳慷仁的發文。（圖／翻攝自臉書／邵雨薇）

不僅如此，邵雨薇也低調談及男友吳慷仁砲轟柴智屏一事，表示「還是要問慷仁」，認為這種事比較私人且主觀，還是要問本人比較好。邵雨薇在《都市懼集》劇中詮釋獨居女子的恐懼，主演的「街景圖」被不少媒體評為「最恐懼、最驚悚的情節」。

▲《都市懼集》邵雨薇。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《都市懼集》邵雨薇。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，邵雨薇也透露自己曾遇過跟蹤狂，坦言自己某次走在地下街，突然發現自己後方有怪人跟蹤，且時快時慢，讓她感到相當不舒服，最後趕快衝上計程車，沒想到對方還不放過，甚至狂拍計程車的玻璃，讓她崩潰大喊「司機快開車，我不認識這個人」，過程相當驚悚。《都市懼集》7月12日起於CATCHPLAY+影音平台台灣、印尼與新加坡獨家更新上架、CATCHPLAY電影台61頻道恐懼獨播，給觀眾滿滿一個月的恐懼。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

推薦閱讀

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！　「日期已確定」熟人曝攜手終身契機

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！　「日期已確定」熟人曝攜手終身契機

認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

快訊／宋仲基喜宣布「升格二寶爸」！　辣妻結婚2年又懷孕了

快訊／宋仲基喜宣布「升格二寶爸」！　辣妻結婚2年又懷孕了

江坤俊與小三在醫院肆無忌憚！　許聖梅分析線索曝「爆料人身分」

江坤俊與小三在醫院肆無忌憚！　許聖梅分析線索曝「爆料人身分」

BIGBANG太陽來台嗑平民美食！　網見「超台背景」神出店家

BIGBANG太陽來台嗑平民美食！　網見「超台背景」神出店家

吳慷仁暴走被傳「導火線是邵雨薇」　她本人現身親自回應了！

吳慷仁暴走被傳「導火線是邵雨薇」　她本人現身親自回應了！

唐綺陽運勢／巨蟹「桃花爆棚」獅子感情運佳！天秤出現職場戀❤

唐綺陽運勢／巨蟹「桃花爆棚」獅子感情運佳！天秤出現職場戀❤

快訊／泫雅10月真的要結婚了！　公司證實：跟龍俊亨愛情修成正果

快訊／泫雅10月真的要結婚了！　公司證實：跟龍俊亨愛情修成正果

江坤俊性騷鄭凱云驚爆證據確鑿！4年內幕曝光　寫道歉信交換節目

江坤俊性騷鄭凱云驚爆證據確鑿！4年內幕曝光　寫道歉信交換節目

「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖 奶昔：我很白癡

「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖 奶昔：我很白癡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！　「日期已確定」熟人曝攜手終身契機

認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

快訊／宋仲基喜宣布「升格二寶爸」！　辣妻結婚2年又懷孕了

江坤俊與小三在醫院肆無忌憚！　許聖梅分析線索曝「爆料人身分」

BIGBANG太陽來台嗑平民美食！　網見「超台背景」神出店家

吳慷仁暴走被傳「導火線是邵雨薇」　她本人現身親自回應了！

唐綺陽運勢／巨蟹「桃花爆棚」獅子感情運佳！天秤出現職場戀❤

快訊／泫雅10月真的要結婚了！　公司證實：跟龍俊亨愛情修成正果

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳慷仁, 邵雨薇

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 顧婕直腸癌四期「肝又長了3顆水泡」！　最新病況曝光：蔓延就去動手術
  2. 紙風車啟動第3輪藝術工程！鄉親自發累積200筆捐款：台灣人才做得到
  3. 李李仁奪北影男配同框柯震東！　陶晶瑩甜蜜放閃：瞬間變迷妹
  4. 獨家／鹿希派爆父子關係降冰點「曾窮到借錢」！　慘遭逐出師門陷低潮
  5. 《沉香如屑》楊紫、成毅CP感爆棚！　上演「禁言咒」變歡喜冤家
  6. 草東沒有派對甫奪金曲3大獎！　驚喜宣布10月浪人祭開唱
  7. 《浪姐5》張予曦現身機場「被擠到牆邊」！　無助受困人群畫面曝
  8. 博恩揭「阿彌陀佛姐」車禍內幕！　關心簡訊曝光：幸好只有骨折
  9. 香蕉結婚10個月「有秘密沒和老婆說」　生日發文公開被狂讚：好男人
  10. 喜買擦窗神器「第一次用就解體」！　朱賢英看成果悲劇：反而更髒了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366