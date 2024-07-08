日本吃蕎麥麵「一直被注目」！吳怡霈問完原因傻眼：很多限制思想

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈最近和日籍老公Akira回日本度假，不時會和粉絲分享假期生活。她8日便在社群網站透露，中午在蕎麥麵店用餐時，「一直被注目」，聽完另一半的解釋後，她不敢相信地說：「日本社會真的有很多限制思想。」

▲吳怡霈最近和老公在日本度假。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



吳怡霈在Threads表示，當時剛好是上班族吃中餐的時間，整間店擠滿30多位日本男子，「只有我一個女生」，用餐過程不但一直被行注目禮，「還對到幾個驚訝的眼神。」

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詢問Akira店內不見女性顧客的原因時，吳怡霈得到「因為外面排隊的全部都是男性，女性不敢進來吧」的答案後，感到非常驚訝，「吃個飯還有不敢進的店？會不會太辛苦？！」

吳怡霈在留言區開玩笑說，「那以後外面要不要掛個男性招牌？男湯牌子拿來掛！」但她猜測可能是因為沒有生活在日本的關係，才能「活得如此自由自在」。

▲▼吳怡霈有感而發。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）



吳怡霈Threads全文：

日本社會 真的有很多限制思想

中餐去吃蕎麥麵+丼飯

剛好遇到上班族吃飯時間

整間店爆滿裡面大約30幾個日本男子

（（（（（只有我一個女生）））））(⌐■_■)

整個用餐過程一直被注目 (ʘ ʖ̯ ʘ)

還對到幾個驚訝的眼神

我問日本先生說為什麼都沒有女生

他說 因為外面排隊的全部都是男性

女性不敢進來吧？？？？？

吃個飯還有不敢進的店？會不會太辛苦

男子們動作快速咻咻咻完成一餐

我卻慢慢享用當懷石料理（誇張

可能因為我不生活在日本

所以活得如此自由自在ば