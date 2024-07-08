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babyMINT傲登大巨蛋開唱！　「360度旋轉舞姿」全場看呆

▲▼ babyMINT受邀到大巨蛋擔任演出嘉賓。（圖／華研提供）

▲ babyMINT受邀到大巨蛋擔任演出嘉賓。（圖／華研提供）

記者翁子涵／台北報導

babyMINT自女團選秀節目《未來少女》備受矚目，如今成員粼粼、栩栩、Vikky、品妡、熙妍、丞妘以「babyMINT∞」正式出道，6日也受統一7-ELEVEn獅棒球隊之邀於大巨蛋擔任賽後演出嘉賓，6位成員帶來新歌〈Booooooring〉首演，成團第一首新歌的第一次演出就在大巨蛋，女孩們直呼不可思議，演出後更是興奮到一路蹦蹦跳跳回到休息室。

▲▼ babyMINT大秀360度旋轉舞姿驚艷全場。（圖／華研提供）

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▲▼ babyMINT大秀360度旋轉舞姿驚艷全場。（圖／華研提供）

▲▼ babyMINT受邀到大巨蛋擔任演出嘉賓。（圖／華研提供）

新歌〈Booooooring）首次亮相，Vikky更直呼要打1000分，因為〈Booooooring）編舞十分有難度，其中有一段舞蹈是成員要以慢動作的舞姿將品妡360度大轉圈，大家對於第一次的正式演出相當緊張，連上台前5分鐘都還在練習，很開心結果表現得很好，順利完成演出，不過熙妍則打了90分，她解釋道：「不是我們表演不好，是我覺得我們還可以更好。」希望未來可以更遊刃有餘地完成演出，展現更好的樣貌給大家看。

大巨蛋演出前一天正好是隊長粼粼的21歲生日，粼粼表示21歲才剛開始，就可以在這麼有意義的場合帶來新歌首演，是給自己最好的生日禮物。而7/5成員們在練舞現場也一起為她慶祝生日，一起參與《未來少女》的babyMINT成員萩璇、言菱更端著蛋糕驚喜現身，令粼粼驚喜萬分，栩栩甚至感動到忍不住落淚，場面十分溫馨歡樂。

萩璇、言菱表示未來會在自己的道路上持續努力，一輩子都是babyMINT鐵粉，也當然會一直為babyMINT∞加油，笑說：「雖然沒一起出道，但也不要說得太感傷啦，反正我們私下還是會見面的。」
 

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