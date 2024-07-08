ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《婆婆2》張書偉陷三角關係「前妻介入」　黃姵嘉心碎離家出走

記者黃庠棻／台北報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》現正熱播中，「鷗貴CP」面臨前所未有的危機，黃姵嘉飾演的小鷗誤聽到張書偉飾演的發貴和田羽安飾演的前妻斯蓮在討論「先結婚、再離婚」，失望地離家出走。鍾欣凌本來想找回黃姵嘉，沒想到竟被田羽安說服，想把分店送給四個孩子和斯蓮，來換取斯蓮和發貴離婚。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》黃姵嘉、張書偉、鍾欣凌。（圖／公共電視提供）

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》張書偉陷入三角關係。（圖／公共電視提供）

對於彩香要把分店送出去，並說出「道義放兩旁，利益擺中間」，鍾欣凌嘆「我覺得彩香比較不一樣的是，她變得比較自私，但那個自私不是顧自己，而是孩子，她會覺得我是一個將死之人了，需要為了我小孩，去努力做一些事情，即便她知道這是不對的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》黃姵嘉、張書偉、鍾欣凌。（圖／公共電視提供）

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》張書偉、鍾欣凌。（圖／公共電視提供）

而黃姵嘉則談到小鷗的離家出走，表示「第二季的小鷗我覺得是延續電影版中小鷗的一句話，她希望可以找自己，所以第二季其實就是真的在這條找自己的道路上面，很勇敢的前進，我也會很替這個角色開心，原來我們人最終要尋找的都是你自己，到底心裡面想要的東西是什麽？第二季小鷗很認真的在做這件事情。」

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》黃姵嘉、張書偉、鍾欣凌。（圖／公共電視提供）

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》黃姵嘉。（圖／公共電視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

推薦閱讀

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！　「日期已確定」熟人曝攜手終身契機

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！　「日期已確定」熟人曝攜手終身契機

林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

江坤俊與小三在醫院肆無忌憚！　許聖梅分析線索曝「爆料人身分」

江坤俊與小三在醫院肆無忌憚！　許聖梅分析線索曝「爆料人身分」

唐綺陽運勢／巨蟹「桃花爆棚」獅子感情運佳！天秤出現職場戀❤

唐綺陽運勢／巨蟹「桃花爆棚」獅子感情運佳！天秤出現職場戀❤

BIGBANG太陽來台嗑平民美食！　網見「超台背景」神出店家

BIGBANG太陽來台嗑平民美食！　網見「超台背景」神出店家

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

蔡阿嘎團隊搞失蹤放鳥！隔1年知真相「水好深」釣出耶嫩海巡親回

蔡阿嘎團隊搞失蹤放鳥！隔1年知真相「水好深」釣出耶嫩海巡親回

「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖 奶昔：我很白癡

「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖 奶昔：我很白癡

蔡阿嘎出國見「名牌看板」怒了！　罕見撂重話：滿肚子火

蔡阿嘎出國見「名牌看板」怒了！　罕見撂重話：滿肚子火

時代少年團保母車遭「瘋狂私生飯追撞」！ 車禍現場畫面曝光

時代少年團保母車遭「瘋狂私生飯追撞」！ 車禍現場畫面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！　「日期已確定」熟人曝攜手終身契機

林襄日本寫真穿超辣！　「布料快包不住」真實身材全看光

認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

江坤俊與小三在醫院肆無忌憚！　許聖梅分析線索曝「爆料人身分」

唐綺陽運勢／巨蟹「桃花爆棚」獅子感情運佳！天秤出現職場戀❤

BIGBANG太陽來台嗑平民美食！　網見「超台背景」神出店家

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

蔡阿嘎團隊搞失蹤放鳥！隔1年知真相「水好深」釣出耶嫩海巡親回

「10罐最愛」全被地勤要求丟掉！啦啦隊正妹PO大哭圖 奶昔：我很白癡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

我的婆婆怎麼那麼可愛2, 黃姵嘉, 張書偉, 鍾欣凌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／泫雅10月真的要結婚了！　公司證實：跟龍俊亨愛情修成正果
  2. 金秀賢比「臉頰愛心」開心喊：Taipei！　大合照2小時狂吸42萬人朝聖
  3. 財富女神王宥忻遭盜用詐騙！　火大緊急發聲明自清
  4. babyMINT傲登大巨蛋開唱！　「360度旋轉舞姿」全場看呆
  5. 日劇男神愛情長跑「宣布結婚了」！　間宮祥太朗親發聲明：請多關照
  6. 《腦筋急轉彎2》全球票房破12億美金！　登動畫片TOP5史上最快
  7. 《我結》真的有劇本？　T-ara恩靜認「參演要試鏡」：連吵架都播
  8. 《天道》結局倒數！最累反派李興文「被輪流攻擊」演大魔王反增粉
  9. 《婆婆2》張書偉陷三角關係「前妻介入」　黃姵嘉心碎離家出走
  10. 泫雅、龍俊亨婚禮爆在室外！「春天早簽約」認愛就想結婚　公司嚇歪

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366