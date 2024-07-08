《婆婆2》張書偉陷三角關係「前妻介入」　黃姵嘉心碎離家出走

記者黃庠棻／台北報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》現正熱播中，「鷗貴CP」面臨前所未有的危機，黃姵嘉飾演的小鷗誤聽到張書偉飾演的發貴和田羽安飾演的前妻斯蓮在討論「先結婚、再離婚」，失望地離家出走。鍾欣凌本來想找回黃姵嘉，沒想到竟被田羽安說服，想把分店送給四個孩子和斯蓮，來換取斯蓮和發貴離婚。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》張書偉陷入三角關係。（圖／公共電視提供）

對於彩香要把分店送出去，並說出「道義放兩旁，利益擺中間」，鍾欣凌嘆「我覺得彩香比較不一樣的是，她變得比較自私，但那個自私不是顧自己，而是孩子，她會覺得我是一個將死之人了，需要為了我小孩，去努力做一些事情，即便她知道這是不對的。」

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▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》張書偉、鍾欣凌。（圖／公共電視提供）

而黃姵嘉則談到小鷗的離家出走，表示「第二季的小鷗我覺得是延續電影版中小鷗的一句話，她希望可以找自己，所以第二季其實就是真的在這條找自己的道路上面，很勇敢的前進，我也會很替這個角色開心，原來我們人最終要尋找的都是你自己，到底心裡面想要的東西是什麽？第二季小鷗很認真的在做這件事情。」

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》黃姵嘉。（圖／公共電視提供）