高雄暴雨下不停　告五人剛唱完啤酒節開場...緊急宣布活動全暫停！

記者蔡琛儀／高雄報導

高雄啤酒節今（7日）進行最終場，沒想到在第一組演出的告五人下台後，高雄突下起了傾盆大雨，雷聲隆隆，場地積水，因此主辦單位也隨即宣布，所有演出、攤位販售等活動都先暫停，一有最新消息會立即公告，至出稿為止整個活動已經暫停了一小時多，目前尚未恢復。

▲告五人。（圖／寬寬整合行銷提供）

今由上周奪下金曲獎年度歌曲的告五人擔綱最終日的開場演出，以〈帶我去找夜生活〉揭開序幕，並接連演出〈愛人錯過〉、〈披星戴月的想你〉等知名歌曲，此外他們今晚也將和Jessica的同台合作演出，告五人表示：「心情上非常期待興奮，很期待同台的火花，不過多少也有些緊張，會盡力做好一切準備，不會讓大家失望的！」巧的是，他們今天準備的曲目有〈你所到之處（就下雨）〉，唱完後現場就立刻下起大雨。

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▲▼蔡詩芸等了一小時無法上台，而李翊君的休息室更是淹水。（圖／翻攝IG／ejun042788、dizzydizzo）

原訂接在告五人之後於下午5點10分演出的蔡詩芸，也遲遲無法上台，她在IG分享自己早已站在後台準備的影片，一臉不敢置信說：「Oh my gosh！」而今晚將和男團U:NUS一起演出的李翊君，也PO出自己的休息室大淹水的影片，「也希望現場觀眾來得及躲雨，工作人員都辛苦了。」