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《痞子英雄》15年了…陳意涵罕見合照周渝民！　後台同框超多大咖

記者劉宜庭／綜合報導

陳意涵昨（6日）憑著電影《小曉》，奪下第26屆台北電影獎「最佳女配角」，事後曬出一系列幕後花絮照，其中一張是和周渝民的合影，畫面頓時勾起當年追看《痞子英雄》劇迷心中回憶，意外掀起熱烈討論。

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲周渝民罕見同框陳意涵，2人曾在2006年合作過《痞子英雄》。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

順利結束昨晚的頒獎典禮行程後，陳意涵今下午曬出一系列後台花絮照，第一張就是與周渝民一起坐在台下的合影：「我的痞子英雄。」她感性表示，「看到那麼多老朋友跟新朋友，大家都還是持續的拍著電影，這條路真的很美好～我們後會有期喔～。」

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▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲陳意涵分享幕後花絮。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

提到與周渝民的互動，陳意涵昨晚受訪時也說：「我們這10幾年一直都沒有聯絡，但剛剛好像這幾年都沒斷過（聯繫）一樣。」她也回憶，當年以《聽說》拿獎時，旁邊坐的剛好是《痞子英雄》的另一個男主角趙又廷，這對她而言也是滿滿回憶殺，笑說：「希望大家下次再找我們合作。」

此外，陳意涵也有上傳與《小曉》女主角林品彤的合照，以及與柯震東、劉奕兒、林心如、許瑋甯等圈內好友的合影，顯見在演藝圈人緣相當好。

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲陳意涵合照多名圈內好友。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

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關鍵字

陳意涵, 小曉, 痞子英雄, 周渝民

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