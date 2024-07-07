韓網／徐仁國、安宰賢親親未遂「鼻子碰到了」！　燦笑K.will根本手機前的我

記者張筱涵／綜合報導

徐仁國因K.will〈Please don't...〉MV獲得「World Gay」稱號後，和安宰賢相隔11年在〈沒有適合我的離別歌曲〉續演雙男主角，預告中徐仁國低頭想偷親安宰賢的畫面令眾多觀眾尖叫不已，而在現場看著這幕的K.will的表情曝光後，被笑說「就是我的表情啊」。

【看徐仁國、安宰賢拍親親未遂戲的K.will表情】

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世界上最幸福的樣子ㅋㅋㅋㅋㅋ

키스씬 후 형수님 반응ㅋㅋㅋㅋㅋㄱㄲㅋㄱ아악 pic.twitter.com/oYQ8ujkJDj — 삼삼삼( っ °､｡)っ (@333_threee) July 7, 2024

｜討論區留言｜

1. 就是我的表情啊哈哈哈哈哈哈

2. 哈哈笑瘋欸哈哈哈哈，可是原來鼻子有碰到嗎？天呀

3. 聽說他們都抱持著要親下去的心情去拍攝，果然是專業的

4. 啊哈哈哈哈，K.will真的超好笑

5. 炯秀（K.will本名為「金炯秀」）先生看起來超幸福的啦哈哈哈哈哈哈哈

6. 炯秀先生的表情跟我的表情根本一樣嘛

7. 跟親眼看到最愛CP的我一樣啊哈哈哈哈哈哈哈

8. 啊哈哈哈可惡，我還以為是畫面黑掉時被照出的我的表情，跟我一模一樣哈

9. 這程度的話根本是為了讓K.will開心才拍的MV啊哈哈

10. 而且不是聽說本來劇本沒有這段，是現場新增的嗎哈哈哈



﹂哈哈哈哈哈這幕成功了

11. 第二張照片讓我以為K.will在錄影留念

12. 聽說那幕是演員們親自提出的主意哈哈，K.will該有多幸福啊哈哈

13. 我都這麼幸福了，炯秀先生看起來最幸福了

14. 天啊這麼這麼近哇哇哇哇哇

15. 炯秀先生只遮住嘴的動作反應充滿了真心

16. 他的臉頰要炸開了哈哈哈哈

17. 後面的工作人員也都笑得好開心哈哈哈

18. 很開心吧？我們也好開心喔喔喔，超級感謝的啦

19. 2024最棒的野心男哈哈哈哈哈

20. 炯秀先生表情＝我的表情哈哈哈哈，盡情享受的表情哈哈哈