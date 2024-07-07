酷炫公司門口「驚見黑衣男下跪」！現場畫面曝 苦惱：該怎麼處理

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber酷炫是團體「反骨男孩」團長兼老闆，他日前在社群網站透露，「一早有人跑來公司下跪說生活過得很辛苦，希望我借他錢」，粉絲原本以為是演員，但他隨後在留言區澄清：「應該很難找到有人來演。」

▲▼黑衣男突然在酷炫公司門口下跪借錢。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）



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突然被陌生人借錢的酷炫，第一時間心想「公司是什麼怪人黑洞嗎」，他隨後在Threads上傳當時的影片，由於剛好不在公司，同事便悄悄拍攝記錄，讓他邊看邊懷疑：「我看起來是什麼慈濟功德會還是？」

▲酷炫是反骨男孩的團長兼老闆。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）



畫面中，可以看到下跪男聲稱，每次工作不到一小時就會被開除，「導致我現在這樣，我7天沒有吃飯了。」酷炫的工作夥伴聽完默默掏出100元，「希望可以幫他度過難關。」

▲酷炫同事掏100塊給黑衣男。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）



沒想到，下跪男子隔天再度跑去酷炫的公司，畫面中可以看到他同樣跪在門口。剛好出門開會的酷炫得知狀況後，感到非常煩惱，「請問我該怎麼處理？」

▲▼酷炫澄清黑衣男並不是演員。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）

