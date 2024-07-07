2年男友提結婚⋯林采緹反問「你有錢嗎」！原因超理性 再婚進度曝

▲林采緹經營副業有成，除了和男友晨泓軍合作的海南雞飯，還有情趣用品、瑜伽運動服飾等副業。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

33歲「真人版蛇姬」林采緹經營副業有成，她接受時報周刊CTWANT專訪透露，目前除了3個月就回本的情趣用品之外，還有與男友晨泓軍一起合作的海南雞飯、即將推出的瑜伽運動服飾，以及正在籌劃中的保健食品等多種項目，內容包羅萬象。林采緹直言：「很多人都勸說藝人做副業很容易倒，但其實藝人更應該做副業，我們其實有本身的一些流量上的優勢，用這個去帶動我們的副業能相輔相成、一加一大於二。

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▲林采緹去年為情趣用品副業投入3百萬資金，短短3個月就已回本。（圖／侯世駿攝）



出道超過11年，林采緹坦言：「不想一直跑通告賺錢，也怕老了人家不愛看我一直曝光，覺得做副業就是從零到一，有更多的被動收入才能永續。」提到去年與朋友合夥，自己也投入300萬元老本的SAUCE情趣用品副業，身兼品牌執行長的她笑說：「一開始很猶豫，畢竟情趣用品對大家來說很腥羶色，而我也捨棄性感形象這麼久了 又突然代理情趣用品，是不是這個形象就更難扭轉？」但隨著深入了解，覺得產品質感不錯，有潮流時尚的概念，就決定衝衝看。

▲出道超過11年，林采緹直言自己不想一直跑通告賺錢。（圖／侯世駿攝）



她透露為了不想讓大家覺得自己只是玩票，特別花半年時間唸完性諮詢、性教育多達5、6本厚厚的教材，從台北到高雄上課參加考試，最後也順利考取2張性學執照，「一開始覺得性學課程應該很有趣，沒想到書的內容超艱深，光10幾頁就看了1小時，還要去問教授內容，內容很廣泛，也很艱深，而且本來覺得自己可能不會考過，慶幸最後都有考上」。

林采緹說為此特別開了《真心話大緹醒》的podcast，就是希望大家不要用有色的眼光來看待情趣用品「我也花了很多時間在推廣正確的知識，我覺得大家對性跟情趣用品有太多的刻板印象，認為就是求開心拿來爽的，希望藉此傳遞正確性知識，透過自己社群的影響力去幫助大家」。

此外，提到預計8月自己生日推出的瑜伽運動服飾，林采緹打趣說：「以前就想做服飾這次算是圓夢，目前產品正在測試中，之前副業我比較像是投資者的角色，合夥人都很多，瑜伽運動服飾真的算是自己第三個小孩。」她說當時在人生低潮的時候自己靠運動走出來，覺得運動對人生有著極為正向的意義，親力親為的她多次造訪工廠，仔細監督生產流程，也開始開始學習去看數據報表。

▲林采緹預計在8月生日時推出籌備已久的瑜伽運動服飾。（圖／侯世駿攝）



林采緹小聲抱怨說：「這段時間我覺得真的好累，雖然前面建制過程很像，但自己創業一手包辦真的很辛苦，有太多的瑣事，除了算成本就算到快瘋掉，架網站、定價策略、倉儲、還要一直開會。」

雖然演藝事業之外的版圖越做越大，林采緹說自己未來不會全部退居幕後，「都要一起，這樣成功率越來越高」。而和男友晨泓軍交往2年感情穩定，她透露自己並不排斥再走入婚姻，「但現在就談戀愛就很開心，男友會開玩笑說要結婚，我都會很理性問他說：『想結婚你有錢嗎？』覺得我們兩人目前還是應該要先拚事業。」

▲副業版圖越做越大，林采緹說自己未來不會全部退居幕後。（圖／侯世駿攝）



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