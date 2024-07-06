李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔

記者許逸群／台北報導

第26屆台北電影節頒獎典禮於今晚（6日）盛大舉行，李李仁以飾演《周處除三害》中的刑警奪下「最佳男配角獎」。李李仁不僅在典禮現場哽咽，到後台接受媒體訪問時情緒仍相當激動，還帶著哭腔說：「很想打電話給我老婆。」便隨即拿起手機撥打。沒想到，陶晶瑩接起電話的反應逗得全場媒體笑翻！

▲李李仁得獎後視訊老婆陶晶瑩。（圖／記者許逸群攝）

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李李仁得獎後一到後台就想跟家人分享喜悅，雖然老婆陶晶瑩一開始沒接到電話，但很快連上線。沒想到，陶晶瑩一接起視訊電話就說：「我在跟鄰居遛狗。」李李仁則分享自己剛拿到「最佳男配角獎」，還透過手機鏡頭讓陶晶瑩在滿場媒體前露臉，害陶晶瑩一時脫口說出：「靠杯喔！」逗得全場大笑。

▲李李仁奪下「最佳男配角獎」。（圖／記者李毓康攝）

提到得獎心得，李李仁坦言：「是所有劇組每個人的功勞。我沒想過入圍，更沒想過會得獎，我昨天還在新加坡，還在想要不要回來，我老婆說『你一定要去』。」好在他最終決定為頒獎典禮回台，否則恐成為遺憾。他也謙虛表示，認為同劇的袁富華與陳以文表現比他好，「我現在好像還在做夢一樣。」

▲李李仁的女兒擔任「助理」協助打點一切事務。（圖／記者李毓康攝）