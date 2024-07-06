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不斷更新／陳意涵《小曉》奪北影最佳女配　上台前「擁抱女兒」

記者黃庠棻／台北報導

第26屆台北電影獎頒獎典禮在6日於中山堂盛大舉行，當天邀請許瑋甯、蔡凡熙、陳姸霏、鍾欣凌、Lulu黃路梓茵、薛仕凌、謝盈萱、柯佳嬿、徐若瑄等大咖藝人擔任頒獎人，由百白、大鶴（林鶴軒）擔任主持人，以下由《ETtoday》即時更新得獎名單。

▲《老狐狸》劉冠廷（左）和白潤音飾演父子檔。（圖／華映娛樂提供）

▲《老狐狸》（圖／華映娛樂提供）

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最佳造型設計

葉嘉茵《請問，還有哪裡需要加強》

邱志峻《八戒》

林芷妤、陳洛梵《少男少女》

王誌成、高仙齡《老狐狸》

許力文《周處除三害》

▲李銘忠以《（真）新的一天》勇奪第21屆羅馬亞洲電影節最佳男演員獎。（圖／海鵬影業提供）

▲《（真）新的一天》（圖／海鵬影業提供）

最佳美術設計

黃美清、楊傳信《（真）新的一天》

鍾侑軒、許正昊《八戒》

詹欣怡《回收場的夏天》

王誌成、尤麗雯《老狐狸》

梁碩麟《周處除三害》

▲魏德聖導演表示只要有人願意支持電影《BIG》，他就會堅持跑到最後一刻。（圖／米倉影業提供）

▲《BIG》。（圖／米倉影業提供）

最佳新演員

尹茜蕾《少男少女》

鄭又菲《BIG》

林怡婷《回收場的夏天》

楊富江《彈味中的嬰孩》

洪瑜鴻（春風）《請問，還有哪裡需要加強》

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，《回收場的夏天》林怡婷、劇組（圖／攝影中心攝）

▲《回收場的夏天》劇組。（圖／攝影中心攝）

最佳短片

《回收場的夏天》

《下風處》

《公鹿》

《河童》

《新年舊日》

傑出技術

丹治 匠（動畫導演）《BIG》

洪昰顥（動作設計）《周處除三害》

劉靜怡、廖珮妤、蔡易錦、唐治中、駱昱晨、黃郁婷、陳文育、高爾雅、無名停格動畫工作室（停格動畫技術）《眾生相》

▲《八戒》決戰未來。（圖／甲上娛樂提供）

▲《八戒》（圖／甲上娛樂提供） 

最佳動畫片

《妖怪森林》

《八戒》

《長期照顧》

《眾生相》

《游墓》

▲林品彤在電影《小曉》中詮釋過動症兒童。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《小曉》（圖／CATCHPLAY提供） 

最佳女配角

曾珮瑜《周處除三害》

陳意涵《小曉》

劉奕兒《老狐狸》

湯詠絮《莎莉》

林艾璇《愛的噩夢》

▲《愛的噩夢》林柏宏、黃宣。（圖／華映娛樂提供）

▲《愛的噩夢》（圖／華映娛樂提供）

聲音設計

杜篤之、吳書瑤《BIG》

蔡瀚陞《八戒》

簡豐書、陳家俐、楊家慎、湯湘竹《周處除三害》

劉小草、曾雅寧《愛的噩夢》

高偉晏、鄭元凱、朱仕宜《請問，還有哪裡需要加強》

最佳剪輯

秦亞楠《愛是一把槍》

Anna Magdalena Silva SCHLENKER《XiXi》

陶竺君《老狐狸》

趙德胤、吳可熙《診所》

蘇珮儀《請問，還有哪裡需要加強》

最佳紀錄片

《XiXi》

《公園》

《由島至島》

《孩子們》

《雪水消融的季節》

▲《老狐狸》劉奕兒。（圖／華映娛樂提供）

▲《老狐狸》（圖／華映娛樂提供）

最佳攝影

廖敬堯《莎莉》

吳璠、Venice De CASTRO ATIENZA、XiXi《XiXi》

余靜萍《（真）新的一天》

林哲強《老狐狸》

王金城《周處除三害》

最佳視覺效果

林洪峯、余國亮、梁偉傑《BIG》

林奇鋒、李走狗、林妍伶、李志緯《女鬼橋2：怨鬼樓》

凃維廷《小曉》

楊淙舜、潘胤余《車頂上的玄天上帝》

郭憲聰、陳姵均、王建程《周處除三害》

最佳配樂

何國杰《BIG》

侯志堅《老狐狸》

盧律銘、林孝親、林思妤、保卜．巴督路《周處除三害》

李英宏《莎莉》

許家維《愛的噩夢》

最佳男配角

柯震東《請問，還有哪裡需要加強》

劉俊謙《小曉》

李銘忠《少男少女》

李李仁《周處除三害》

李英宏《莎莉》

卓越貢獻獎

顏振發

最佳編劇

靳家驊《小曉》

魏德聖《BIG》

蕭雅全、詹毅文《老狐狸》

黃精甫《周處除三害》

九把刀（柯景騰）《請問，還有哪裡需要加強》

最佳導演

九把刀（柯景騰）《請問，還有哪裡需要加強》

魏德聖《BIG》

蕭雅全《老狐狸》

黃精甫《周處除三害》

李鴻其《愛是一把槍》

最佳男主角

周渝民《車頂上的玄天上帝》

李銘忠《（真）新的一天》

白潤音《老狐狸》

阮經天《周處除三害》

喜翔《春行》

最佳女主角

林品彤《小曉》

李雪《明日之子》

楊貴媚《春行》

劉品言《莎莉》

項婕如《愛的噩夢》

最佳劇情長片

《周處除三害》

《BIG》

《小曉》

《老狐狸》

《莎莉》

百萬首獎
 

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