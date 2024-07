直擊／「白女婿」開金口！金秀賢狂結巴　當場慌張：你們笑就對了

記者吳睿慈/新北報導

男神金秀賢睽違9年登台,他6日在林口體育館舉辦「EYES ON YOU」見面會,穿著帥氣的米色系外套現身,帶來戲劇《淚之女王》主題曲〈Love You With All My Heart〉,帶著千名觀眾時光旅行再度進入戲劇之中,宛如「白女婿」從電視機裡面走出來,全場沈浸在他的歌聲之中。他性格容易害羞,看到台下坐滿觀眾,露出驚訝的表情,可愛地詢問:「這裡有幾層樓啊?」呆萌反應超可愛。

▲金秀賢見面會開金口唱歌。(圖/記者黃克翔攝)



金秀賢6日在林口體育館舉辦見面會,初登場就帶來熟悉的《淚之女王》主題曲〈Love You With All My Heart〉,難掩緊張的他,音調雖小小跑掉,但努力把整首歌完,小表情非常可愛。開場,他用2字鏗鏘有力的中文「你好」問好,隨即便自嘲「結束了,不好意思」,接著轉換成韓文表示「見到大家很開心,我是金秀賢,謝謝大家來到這裡,希望與大家共度美好的時光再回家」。

▲金秀賢緊張時會結巴,他先叮嚀粉絲「笑就對了」。(圖/記者黃克翔攝)



他緊張時會結巴,先向觀眾打預防針:「如果我講話講到一半,突然安靜下來了,你們笑就對了,謝謝。」事前要求粉絲「不好笑也要笑」,觀眾果然超配合,只要他停頓秒「哈哈哈」大笑,場面超逗趣,粉絲給予滿滿效果,他反而慌了,笑喊:「我什麼都還沒說,你們就開始笑,我覺得有點可怕,那剛剛的話先當作沒說過好了。」四次元的呆萌性格很圈粉。

▲金秀賢開心狂與粉絲打招呼。(圖/記者黃克翔攝)



金秀賢接著說:「這已經是我第四場見面會了,但緊張的感覺還是沒辦法消失,明明就應該要放鬆一點,但是啊...好想還是有點...痾...我會多多練習給大家更自在的舞台。」語畢,他以爽朗的笑聲「哈哈哈」結束發言,全場笑出來。