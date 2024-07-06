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直擊／「白女婿」開金口！金秀賢狂結巴　當場慌張：你們笑就對了

記者吳睿慈／新北報導

男神金秀賢睽違9年登台，他6日在林口體育館舉辦「EYES ON YOU」見面會，穿著帥氣的米色系外套現身，帶來戲劇《淚之女王》主題曲〈Love You With All My Heart〉，帶著千名觀眾時光旅行再度進入戲劇之中，宛如「白女婿」從電視機裡面走出來，全場沈浸在他的歌聲之中。他性格容易害羞，看到台下坐滿觀眾，露出驚訝的表情，可愛地詢問：「這裡有幾層樓啊？」呆萌反應超可愛。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢見面會開金口唱歌。（圖／記者黃克翔攝）

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金秀賢6日在林口體育館舉辦見面會，初登場就帶來熟悉的《淚之女王》主題曲〈Love You With All My Heart〉，難掩緊張的他，音調雖小小跑掉，但努力把整首歌完，小表情非常可愛。開場，他用2字鏗鏘有力的中文「你好」問好，隨即便自嘲「結束了，不好意思」，接著轉換成韓文表示「見到大家很開心，我是金秀賢，謝謝大家來到這裡，希望與大家共度美好的時光再回家」。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢緊張時會結巴，他先叮嚀粉絲「笑就對了」。（圖／記者黃克翔攝）

他緊張時會結巴，先向觀眾打預防針：「如果我講話講到一半，突然安靜下來了，你們笑就對了，謝謝。」事前要求粉絲「不好笑也要笑」，觀眾果然超配合，只要他停頓秒「哈哈哈」大笑，場面超逗趣，粉絲給予滿滿效果，他反而慌了，笑喊：「我什麼都還沒說，你們就開始笑，我覺得有點可怕，那剛剛的話先當作沒說過好了。」四次元的呆萌性格很圈粉。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢開心狂與粉絲打招呼。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢開心狂與粉絲打招呼。（圖／記者黃克翔攝）

金秀賢接著說：「這已經是我第四場見面會了，但緊張的感覺還是沒辦法消失，明明就應該要放鬆一點，但是啊...好想還是有點...痾...我會多多練習給大家更自在的舞台。」語畢，他以爽朗的笑聲「哈哈哈」結束發言，全場笑出來。

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金秀賢, 金秀賢見面會, 金秀賢7月6日

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