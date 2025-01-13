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丟丟妹「肝癌指數飆高」　壓力大到手抖…語言表達受影響健康亮紅燈

【獨家】丟丟妹健康亮紅燈！肝癌指數飆高　壓力大到手抖語言表達受影響

▲丟丟妹近期因身體欠安檢查出肝癌指數過高。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

人氣直播主丟丟妹去年5月底動手術摘除膽囊，隨即立刻飛日本跨海直播，但始終覺得腹部不適，加上不時暈眩，日前她透過抽血檢查，發現肝癌指數過高，讓家中兩老十分擔憂，人命關天，接下來可能會趁年節停播休息。

丟丟妹近期直播時看起來氣色不佳，一臉欠安，她表示因為近期過勞，有時為兼顧台中台北兩個直播平台，一天直播2次，十分耗神。但據了解，過去曾爆肝的她，近期似乎身體亮紅燈，也讓她終於有了停下來的念頭。

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日前丟丟妹在影片中透露，近期被爸爸三番兩次打來罵三字經，似乎是聽到風聲她檢查出肝癌指數過高一事，痛罵一頓說「要死人了還上班」逼得他趕緊安排進一步檢查。丟丟妹解釋，自己並不是死要錢，是把賺錢當興趣，「不知道的人以為我欠很多」。

【獨家】丟丟妹健康亮紅燈！肝癌指數飆高　壓力大到手抖語言表達受影響

▲丟丟妹動完膽結石手術後仍不時腹部隱隱作痛。（圖／鏡週刊提供）

丟丟妹說，自己以前感冒生病都放給他爛，因為不喜歡看醫生，日前身體頻頻出狀況，有道教信仰的她，聽到神明傳達聲音，要她不要多問先就醫再說，結果一驗血就出現好幾個紅字，其中肝癌指數過高，終於讓她有了警覺。

【獨家】丟丟妹健康亮紅燈！肝癌指數飆高　壓力大到手抖語言表達受影響

▲丟丟妹和男友Tommy感情穩定。（圖／鏡週刊提供）

經紀人表示，醫生根據血液綜合數據分析，她因為長期壓力太大爆表，精神壓力所累積。其中肝癌指數偏高，得進一步精密檢查是否有肝纖維化或肝癌的前兆。家人也擔心她是早產兒的關係，當年才6個月就提前出生，器官發育不完整，肝本來就不太好，去年5月又割除膽囊，卻一直沒時間休養，腰腹間仍持續有發炎症狀。醫生建議她得找時間讓自己好好放鬆休息，才有辦法緩轉。

【獨家】丟丟妹健康亮紅燈！肝癌指數飆高　壓力大到手抖語言表達受影響

▲丟丟妹去年因膽結石緊急入院開刀。（圖／樓頂揪樓下提供）

丟丟妹去年中腹痛忍了兩週，送醫急診後，因膽結石而緊急動刀，但手術後休養沒2天又飛日本直播，身體根本沒有完全復原。除了過勞外，丟丟妹自己也因龐大的業績壓力和直播的緊繃節奏，差點面臨崩潰，她坦言罹患「焦慮、躁鬱症、自律神經失調」，她說「有陣子一直覺得厭世，2個月前，突然說話無法正常表達，壓力大起來不自覺手抖」，親友勸說下終於去就醫。
 


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