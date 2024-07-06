記者孟育民／台北報導

外景女神梁凱晴近日完成緯來育樂台最新旅遊節目《Check in了沒?》的拍攝，節目即將7/7(日) 21:00全台首播，她來到中東的約旦、卡達、杜拜與巴林，此次拍攝的四個國家較為開放，為了拍美照，在死海Nina穿上比基尼，卻看到秒被晒黑的皮膚，嚇得不敢再穿比基尼；這次行程不但遇到阿拉伯地區75年來最大暴雨，在邊境遭軍人檢查，險些遺失拍攝內容。

▲▼外景女神梁凱晴中東大解放，卻曬黑嚇得不敢穿比基尼。（圖／緯來育樂台提供）





梁凱晴Nina因為喜歡埃及古文明，阿拉伯語流利的她，希望透過節目讓觀眾更瞭解中東文化。這次拍攝行程雖沒受到阿拉伯地區大雨影響，部分路段沙漠變成小池塘，或是加油站淹水，導致蚊蟲滋生，將他們咬得滿頭包。而以巴衝突讓他們在約旦邊境遭到軍人臨檢盤查，差點拍攝檔案全失，讓節目組嚇出一身冷汗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Nina大笑的爆料：「我凌亂的行李箱，有嚇到軍人他們」。因為熟悉阿拉伯語，規劃安排也由Nina連繫，這次遇強索車馬費事件，也在她的意料之中，貼心的Nina分享中東旅遊「小撇步」：「保留對話記錄，關於價錢一定要再三確認，以免吃虧」。

▲梁凱晴旅程多災多難。（圖／緯來育樂台提供）



這次的節目中，梁凱晴甚至巧遇伊斯蘭的齋戒月白天不能吃飯，而常常餓肚子，連他們去搭熱氣球時，當地的工作人員都很累、想休息，還會找藉口說風太小飛不起來，只能隔天再安排搭乘。另外一次則在瓦地倫搭熱氣球，到空中才知道這是機長人生第二次的飛行，一落地，全部的組員都在歡呼，甚至擺好酒杯讓機長來和大家致詞，慶祝這次平安歸來，讓一旁的導演說：「真想槍斃他」。