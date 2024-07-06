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美夢成真！啦啦隊女神Rina突宣布「人生另一個階段開始」　

記者蔡琛儀／台北報導

被粉絲讚譽為仙女團長，並擔任中華職棒樂天桃猿、台北台新戰神應援團長的Rina謝艾娜，日前與來自桃園教養院的小天使們在球場相見歡，Rina表示，希望舞蹈能為他們在醫院休養帶來好心情，並期待他們在球場感受到不同的氛圍，為自己帶來正向開心的力量。

▲▼Rina謝艾娜週五晚間與桃園教養院的小天使們圓夢尬舞。（圖／隻魚文創提供）

▲Rina謝艾娜被粉絲讚譽為仙女團長。（圖／隻魚文創提供）

大學舞蹈系出身，歷經演員、模特兒，健身教練、瑜珈老師等等，Rina表示之前在網上看到知名啦啦隊徵選活動，寄資料後即被通知面試，仔細看才知道應徵的是團長，原本只是想當隊員跳舞，現在必須了解球賽規則並掌握即時當下賽事的氣氛，想想這挑戰很大，「但喜歡嘗試新事物的我，選擇開心接受挑戰，就這樣成為中華職棒首位女性應援團團長之一，去年更接下台北戰神團長，在棒球與籃球賽事間奔波，等於一整年都在跳舞，背負著帶領球迷應援，掌握球場的默契與炒熱氣氛，我很樂在其中！」

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擁有眾多粉絲，Rina開心分享有一位資深球迷大哥，一直都只關心球賽，四年前自己剛入加入球隊，對球場附近不熟而迷路，巧遇該粉絲熱心帶路，讓她及時抵達球場，就這樣成為好友，對方開啟追星的生涯，Rina也成為他第一個關注的啦啦隊員，「只要有賽事他都會到場為我應援，至今他也會帶著他老婆來為我應援，另外還有許多原本不是球迷的，我就帶著他們到球場體驗，現在也變成死忠的球迷！」

▲▼Rina謝艾娜週五晚間與桃園教養院的小天使們圓夢尬舞。（圖／隻魚文創提供）

▲Rina。（圖／隻魚文創提供）

而除了在球場為小天使圓夢，近來Rina也將美夢成真，個人首張專輯與演唱會下半年將同步登場，提到歌唱，Rina表示從小就愛唱歌與舞蹈，之前完全投入跳舞，但從未放棄歌唱圓夢，目前已完成四首新歌，希望能在九月前錄製完成，而她連兩年都有舉辦粉絲音樂分享會，今年將邁入第三年，Rina開心表示：「今年可以演唱自己的作品，也是我人生另一個階段的開始，請大家拭目以待！」

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