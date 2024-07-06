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獨／曹佑寧帥出台灣！首戰歐洲影展「掌聲3分鐘」　粉絲奔現場要簽名

記者蕭采薇／台北－捷克連線報導

由曹佑寧、劉修甫主演的華語電影《刺心切骨》，由台灣、新加坡、波蘭合製，睽違多年再次闖入捷克卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary International Film Festival），並在千人影廳舉行世界首映。映後掌聲不絕長達3分鐘，更有外國粉絲自印曹佑寧的照片，直奔現場索要簽名。

▲曹佑寧、劉修甫《刺心切骨》卡羅維瓦利主競賽首映。（圖／FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY提供）

▲（左起）劉修甫、導演劉慧伶、曹佑寧新作《刺心切骨》，獲選捷克卡羅維瓦利國際影展。（圖／FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY提供）

《刺心切骨》作為主競賽入選片，新加坡導演劉慧伶（Nelicia Low）帶著主演曹佑寧、劉修甫及各國製作團隊出席紅毯放映，場面盛大且座無虛席。在電影結束時，全場觀眾更起立鼓掌喝采長達3分鐘，讓首次執導電影長片的導演感動落淚。

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這讓首次前往歐洲參加國際影展的曹佑寧也非常興奮，更深受現場氣氛感動。更有觀眾看完首映後直接被圈粉，在影展期間特地印出曹佑寧的照片，追到現場要簽名，並對他說：「我看了你的電影！好棒的作品好喜歡！可以跟你合照嗎？」

▲外國粉絲要曹佑寧簽名。（圖／曹佑寧經紀人提供）

▲外國粉絲特地印出照片，到現場索要曹佑寧簽名。（圖／曹佑寧經紀人提供）

影評也稱讚曹佑寧充分展現了哥哥一角冷漠扭曲的人格，與劉修甫詮釋的弟弟上演精彩對手戲，兩人矛盾難解的心理衝突、道德拉扯，讓電影直至最後都難以預料故事發展。 

▲曹佑寧、劉修甫《刺心切骨》卡羅維瓦利主競賽首映。（圖／FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY提供）

▲曹佑寧、劉修甫遠赴捷克參加影展，左為導演劉慧伶。（圖／FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY提供）

《刺心切骨》是新加坡新銳女導劉慧伶首部以台北為背景的長片，電影聚焦一對擊劍選手兄弟的複雜情誼。劇情講述作為擊劍好手的哥哥（曹佑寧飾演）因意外殺人入獄，弟弟（劉修甫飾演）卻依然仰慕曾經身為冠軍的哥哥，但在母親（丁寧飾演）的阻撓下，哥哥與原生家庭幾乎斷絕聯繫。然而某天的重逢，讓弟弟有機會再次與哥哥相處，這次他卻逐漸意識到過去的真相錯綜複雜，而讓人捉摸不透的哥哥也許並非如自己所想像。

▲曹佑寧、劉修甫《刺心切骨》卡羅維瓦利主競賽首映。（圖／FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY提供）

▲曹佑寧、劉修甫《刺心切骨》在捷克舉辦世界首映。（圖／FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY提供）

 

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